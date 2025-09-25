منظمة Curve DAO تدعم بروتوكولًا جديدًا بقرض قدره 60 مليون دولار من crvUSD

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 05:54 مساءً - أقرت منظمة Curve اللامركزية المستقلة (DAO) مقترحًا يمنح بروتوكول Yield Basis الذي طوّره مؤسس Curve مايكل إيغوروف خط ائتمان بقيمة 60 مليون دولار بعملة crvUSD المستقرة، وذلك قبل إطلاقه على الشبكة الرئيسية.

ويمهّد التصويت الطريق أمام Yield Basis لإطلاق مجمّعات سيولة تركز على البيتكوين، مصممة للقضاء على الخسارة غير الدائمة أي الانخفاض في قيمة الأصول داخل مجمع السيولة مقارنة بالاحتفاظ بها منفردة. كما يهدف البروتوكول إلى فتح فرص جديدة لتحقيق العوائد على البيتكوين (BTC) ضمن التمويل اللامركزي (DeFi).

وبموجب الخطة، سيتم إطلاق ثلاث مجمّعات على شبكة إيثريوم تشمل WBTC وcbBTC وtBTC، باستخدام بنية صانع السوق الآلي (AMM) الخاصة بـ Yield Basis. وقالت Curve إن سقف السيولة لهذه المجمّعات سيكون مبدئيًا 10 ملايين دولار لكل منها.

وتسعى المبادرة إلى توسيع نظام Curve البيئي، وتعزيز حضور عملتها المستقرة الأصلية (crvUSD) في بنية DeFi التحتية، إضافةً إلى زيادة تدفقات الرسوم المحتملة لحاملي توكنات veCRV، النسخة المقيّدة بالتصويت من توكن الحوكمة الخاص بـ Curve المُرمز (CRV).

مقترح Curve لإنشاء خط ائتمان من crvUSD لصالح Yield Basis. المصدر: Curve Finance

مخاوف بشأن الضوابط والمخاطر والرموز المميزة

لم يلقَ المقترح ترحيبًا من جميع أعضاء Curve DAO. ففي 18 سبتمبر، قال الحساب المجهول Small Cap Scientist على منصة X إن الخطة تعرّض Curve لمخاطر كبيرة.

وأضاف في منشوره أن الخطة "استنزافية للغاية" بالنسبة للـ DAO، محذرًا من أن أي طرف مستقل لم يقم بتقييم المخاطر الاقتصادية لـ Yield Basis، وأن مبلغ الـ 60 مليون دولار لم يُربط بسقف يعتمد على القيمة المقفلة (TVL) لـ crvUSD. كما أشار إلى أن أي اختراق للبروتوكول الجديد قد يجعل Curve مسؤولة عن الخسائر الناجمة.

كما أثار العضو المجتمعي مخاوف بشأن غياب الشفافية حول المستثمرين الأوائل في Yield Basis وعدم اكتمال هيكل الرموز المميزة (Tokenomics)، مؤكدًا أنه لا ينبغي منح البروتوكول السيطرة على crvUSD دون وجود ضوابط أقوى.

مؤسس Curve يدافع عن المقترح

دافع إيغوروف عن المقترح، وردًا على منشور X أوضح أن بروتوكول Yield Basis خضع لست عمليات تدقيق أمنية، مع تدقيق سابع قيد التنفيذ. وأشار أيضًا إلى وجود آلية إيقاف طارئ تديرها لجنة الطوارئ في Curve (Emergency DAO multisig) كإجراء وقائي.

وأكد للمجتمع أن Yield Basis ستكون مسؤولة عن أي استغلال محتمل، مشيرًا إلى أن تفاصيل تخصيص المستثمرين أُضيفت بالفعل إلى مقترح الحوكمة.

وكتب إيغوروف: "إذا حدث أي شيء، فسيكون من واجب Yield Basis التعامل معه بأقصى قدر ممكن."

كما أضاف أن إشراك شخصيات بارزة من النظام البيئي كمستثمرين يُعد أمرًا طبيعيًا لمشروع مثل Yield Basis، موضحًا أن الشراكات مع المشاريع الأخرى تمثل مصدر قوة لـ Curve.