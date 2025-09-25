ING وUniCredit تنضمان إلى بنوك أوروبية لتطوير عملة مستقرة باليورو وفق لائحة MiCA

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 05:54 مساءً - انضمت مجموعة من البنوك الأوروبية الكبرى لتطوير عملة مستقرة مربوطة باليورو ومتوافقة مع الإطار التنظيمي الأوروبي MiCA (لائحة الأصول المشفرة في الأسواق).

ووفقًا لبيان مشترك صدر عن ING يوم الخميس، يشارك في المبادرة كل من البنك الهولندي ING والبنك الإيطالي UniCredit إلى جانب سبعة بنوك أخرى في تطوير العملة المستقرة المقومة باليورو.

وستُطلق العملة وفق معايير لائحة MiCA الأوروبية، ومن المتوقع إصدارها في النصف الثاني من عام 2026، بهدف أن تصبح معيارًا أوروبيًا موثوقًا للمدفوعات في النظام الرقمي.

وأشار الإعلان إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع خطط أوروبا لتوفير بديل محلي لسوق العملات المستقرة المهيمن عليه من الولايات المتحدة، ولتعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية في مجال المدفوعات.

بنوك من ثماني دول أوروبية مشاركة في المرحلة الأولى

إلى جانب ING وUniCredit، تضم المبادرة أيضًا: CaixaBank الإسباني، Danske Bank الدنماركي، Raiffeisen Bank International النمساوي، KBC البلجيكي، SEB السويدي، DekaBank الألماني، وبنكًا إيطاليًا آخر هو Banca Sella.

كما أنشأ الأعضاء المؤسسون شركة جديدة مقرها هولندا موطن ING للإشراف على تطوير وإدارة العملة المستقرة.

مقتطف من إعلان مشروع العملة المستقرة الصادر عن ING. المصدر: ING

وأوضح تحالف البنوك في بيانه المشترك أنه يظل منفتحًا على انضمام بنوك أخرى للمشروع.

مدفوعات عابرة للحدود على مدار الساعة

بحسب بيان ING، من المتوقع أن تقدم العملة المستقرة الأوروبية المدروسة "مدفوعات وتسويات شبه فورية ومنخفضة التكلفة"، مما يتيح الوصول إلى المدفوعات العابرة للحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما ستوفر العملة إمكانيات للمدفوعات القابلة للبرمجة وتحسينات في إدارة سلاسل التوريد وتسويات الأصول الرقمية، بدءًا من الأوراق المالية وصولًا إلى العملات المشفرة.

وقال فلوريس لوغت، مسؤول الأصول الرقمية في ING والمتحدث الرسمي المشترك للمشروع:

"المدفوعات الرقمية أساسية لتطوير مدفوعات جديدة مقومة باليورو وبنية تحتية للأسواق المالية."

وأضاف: "نعتقد أن هذا التطوير يتطلب نهجًا على مستوى الصناعة ككل، ومن الضروري أن تتبنى البنوك نفس المعايير."

اليورو الرقمي مؤجل حتى 2029

جاء إعلان مشروع العملة المستقرة من قبل البنوك الأوروبية الرائدة بعد وقت قصير من تصريح بييرو تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ونائب محافظ بنك إيطاليا، بأن اليورو الرقمي قد يصبح واقعًا بحلول عام 2029.

وأشار تشيبولوني إلى أن البرلمان الأوروبي من المتوقع أن يضع إطارًا عامًا للعملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (CBDC) بحلول مايو 2026.

ونظرًا لطول فترة تطوير الـCBDC الأوروبي الذي يخضع للنقاش منذ عام 2020 وصف بعض المعلقين عبر الإنترنت إطلاق العملة المستقرة الجديدة بأنه بمثابة "إشعار نعي لليورو الرقمي."

بينما تكهّن آخرون بأن العملة المستقرة القادمة قد تُستخدم كـ "بوابة خلفية لليورو الرقمي"، رغم أن الـCBDC يُعرَّف رسميًا بأنه عملة تصدر مباشرة عن البنك المركزي.

ولا يُعد تفضيل العملات المستقرة على الـCBDCs أمرًا غير مسبوق، ففي أوائل عام 2025، اتخذت إدارة ترامب قرارًا تاريخيًا بحظر تطوير عملة رقمية للبنك المركزي في الولايات المتحدة، مع التزامها في الوقت نفسه بدعم العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي كعنصر رئيسي في استراتيجيتها المالية.