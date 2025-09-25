فيتاليك بوتيرين: PeerDAS سيكون المفتاح لتوسيع نطاق حلول الطبقة الثانية في إيثريوم

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 05:54 مساءً - قال الشريك المؤسس لإيثريوم فيتاليك بوتيرين إن الترقية المقبلة المسماة Fusaka ستمكّن العُقد من التحقق من توفر البيانات دون الحاجة إلى تنزيل كامل بيانات البلوكشين، مما سيحسن من قابلية التوسع.

وأوضح بوتيرين يوم الخميس أن الترقية المقرر إطلاقها في ديسمبر ستساعد في حل قيود توفر البيانات الحالية من خلال ميزة أساسية تُعرف باسم PeerDAS (اختصارًا لـ Peer Data Availability Sampling).

وأضاف: "يحاول PeerDAS القيام بشيء غير مسبوق تقريبًا: تشغيل بلوكشين حيّ لا يتطلب من أي عقدة منفردة تنزيل جميع البيانات. إنه المفتاح لتوسيع نطاق الطبقة الثانية (L2)، وفي النهاية الطبقة الأولى (L1)."

وبدلًا من تنزيل كامل بيانات البلوكشين، تقوم كل عقدة بتنزيل أجزاء صغيرة فقط تُعرف باسم "Chunks"، وتستخدم تقنيات أخذ العينات الإحصائية للتأكد من وجود البيانات الكاملة عبر الشبكة.

وقد تم تقديم PeerDAS ضمن مقترح تحسين إيثريوم (EIP-7594) في يناير 2024 كوسيلة لضمان توفر بيانات الـ"Blob" مع تنزيل جزء فقط من البيانات.

وجاء في المقترح: "إتاحة المزيد من توفر البيانات يساعد على توسيع نطاق استخدام إيثريوم في سياق أنظمة الطبقة الثانية المسماة Rollups، التي يُعتبر توفر بيانات الطبقة الأولى عنق الزجاجة الرئيسي لها."

عدد الـBlobs يصل إلى مستوى قياسي جديد

جاءت تصريحات بوتيرين ردًا على منشور من هيلدبرت مولييه، رئيس قسم البيانات في Dragonfly، الذي أشار إلى أن الشبكة وصلت لأول مرة يوم الأربعاء إلى هدف ستة Blobs لكل بلوك.

وأضاف مولييه أن الارتفاع الأخير في استخدام الـBlobs يعود في الغالب إلى شبكة الطبقة الثانية الخاصة بـ Coinbase المعروفة باسم Base، بالإضافة إلى Worldcoin.

وتُعد الـBlobs (الأجسام الثنائية الكبيرة — Binary Large Objects) نوعًا خاصًا من تخزين البيانات تم تقديمه في إيثريوم من خلال ترقية Dencun في مارس 2024 عبر EIP-4844 (المعروف أيضًا باسم Proto-Danksharding)، حيث صُممت خصيصًا لخفض تكاليف المعاملات لحلول الطبقة الثانية (Rollups).

ارتفاع عدد الـBlobs هذا الأسبوع. المصدر: Dune Analytics

ترقية Fusaka ستضاعف أهداف الـBlobs

من المقرر أن تُدخل ترقية Fusaka، المقررة في 3 ديسمبر، مقترح EIP-7594 وستضاعف سعة الـBlobs من هدفها الحالي البالغ 6 لكل بلوك (بحد أقصى 9) إلى ضعف ذلك.

وحذّر بوتيرين من أن هذه التكنولوجيا جديدة تمامًا، وأن المطورين الأساسيين يتعاملون معها بحذر شديد في الاختبارات، رغم أنهم يعملون عليها منذ سنوات.

وأضاف: "لهذا السبب أيضًا سيزداد عدد الـBlobs بشكل محافظ في البداية، ثم سيصبح أكثر جرأة مع مرور الوقت"، مؤكدًا أن ذلك سيُحسّن من قابلية التوسع بشكل كبير.

وبحسب الباحثة في إيثريوم كريستين كيم، فإنه بعد نشر Fusaka، سيتم تنفيذ تفرعين مخصصين لمعاملات الـBlobs فقط (Blob Parameter Only – BPO)، لزيادة الحد الأقصى للـBlobs تدريجيًا: الأول سيرفعه من 9 إلى 15، والثاني، المقرر في يناير، سيرفع السقف إلى 21.