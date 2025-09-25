تابع الان خبر القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطني السعودي 95 بحضور رسمي وشعبي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - نظّمت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95، بحضور محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المصريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والقناصل المعتمدين، فضلًا عن جمع من المواطنين السعوديين المقيمين في المدينة.

فعاليات تراثية ومذاقات سعودية أصيلة

شهد الحفل فقرات متنوعة أبرزت أصالة الثقافة السعودية، حيث خُصصت أركان خاصة للتمور والقهوة السعودية، إضافة إلى الأكلات الشعبية التي تعكس كرم الضيافة السعودية المتجذر في المجتمع. كما تخلل الحفل أجواء احتفالية تجسد اعتزاز السعوديين بتاريخهم ووحدتهم الوطنية.

تعزيز العلاقات السعودية المصرية

جسّد هذا الاحتفال عمق العلاقات السعودية المصرية، ومكانة اليوم الوطني كمناسبة وطنية جامعة تبرز مسيرة التنمية والنهضة التي تعيشها المملكة، مع التأكيد على استمرار القنصلية بدورها في خدمة المواطنين السعوديين وتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين.