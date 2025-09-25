سعر سهم ينساب (2290) يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 25-09-2025

قفز سعر سهم المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (2250) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بارتفاعه الأخير مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 20.00 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 20.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 21.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد