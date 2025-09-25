شكرا لقرائتكم خبر نائب رئيس سدايا: المملكة تتقدم في استخدامات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المهندس سامي بن عبدالله مقيم، أن الذكاء الاصطناعي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة وتمخض عن ذلك إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتكون المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهذا المجال من تطوير وتنظيم وتعامل، وسخرت سدايا إمكاناتها كافة وعززتها بالبحث والتطوير والابتكار لتواصل بلادنا تقدمها في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات البشرية فيها مدفوعة برؤية 2030.

وقال مقيم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في نيويورك عقب مشاركته في جلسات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين (UNGA 80) بمدينة نيويورك «تشهد المملكة تطورا ملحوظا في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بالاتساق مع تطلعات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالمملكة ضمن أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي ولتكون كذلك مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن المملكة ممثلة في سدايا هي شريك أساسي في صنع القرار العالمي وتعزيز التعاون الدولي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك عززنا ذلك بتنظيمنا ومشاركتنا في فعاليات وجلسات دولية في الأمم المتحدة لنرسخ هذه المكانة وندعم دول العالم في تعميم الفائدة من هذه التقنيات ومواجهة التحديات التي تحول دون الاستفادة منها ورفع مستوى الوعي تجاه التعامل معها، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تدعم جهود المملكة الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

ولفت مقيم النظر إلى أن المملكة أولت محليا اهتمامها بتطوير رأس المال البشري في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال برامج ومعسكرات أعدتها سدايا بهدف تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال داخل المملكة وخارجها ومن ذلك مبادرة مليون سعودي (سماي) لتدريب مليون مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي للمساهمة في دعم التحول الرقمي لمجتمع المعرفة وتعزيز مكانتها بوصفها نموذجا عالميا رائدا في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة.

وبين نائب رئيس سدايا أن المملكة اهتمت بتبني الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي ومن جهودها العمل على تبني إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) برعاية منظمة اليونسكو ومقره مدينة الرياض، حيث يعد واحدا من الجهود الدولية التي بذلتها المملكة لإقرار أخلاقيات هذه التقنيات المتقدمة وتحقيق الاستفادة المثلى منها على المستوى العالمي، وذلك بما يكفل المحافظة على حقوق الإنسان خلال استخدام هذه التقنيات، مما يؤكد التزام المملكة بتبني سياسات وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسـؤول مع الشراكات والمنظمات الدولية.