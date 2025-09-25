تابع الان خبر قادة القمة الدولية يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير القسري حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - دعا قادة الدول العربية والإسلامية المشاركون في القمة متعددة الأطراف مع الرئيس الأمريكي، إلى وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، مع رفض جميع أشكال التهجير القسري، والتأكيد على ضرورة عودة من غادروا قسرًا إلى منازلهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة.

حضور بارز لقادة عرب وإسلاميين

انعقدت القمة بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب، وبمشاركة عدد من القادة العرب وقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وكان من بين الحاضرين الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، إلى جانب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية.

تأكيد على إنهاء الحرب ودعم غزة

أعرب المشاركون عن قلقهم من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والخسائر البشرية الكبيرة، مشيرين إلى تداعياتها الخطيرة على استقرار المنطقة والعالم الإسلامي. وجدد القادة دعوتهم إلى إنهاء الحرب، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان إطلاق سراح الرهائن باعتبارها خطوات أساسية لبدء مسار سلام عادل ودائم.

خطط لإعادة الإعمار وضمان الاستقرار

اتفق المجتمعون على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، بدعم من الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع توفير الترتيبات الأمنية اللازمة، وضمان دور فاعل للسلطة الفلسطينية في إدارة المرحلة المقبلة. كما أبدوا استعدادهم للعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين وتعزيز الأمن الإقليمي.

الحفاظ على القدس والضفة الغربية

شدد البيان الختامي على أهمية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضمان استقرار الضفة الغربية، إلى جانب دعم الإصلاحات الفلسطينية الجارية. وأكد المشاركون أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لمسار سياسي جديد، يهدف إلى إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.