بسبب هذا الفيديو.. بلاغات ضد الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل ومنعها من السفر بعد الإساءة لأسطورة الغناء السوداني الراحل “الحوت”

أشعلت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل عشة الجبل, غضب جمهور أسطورة الغناء السوداني, الفنان الراحل محمود عبد العزيز, بعد أن ذكرت اسمه في خلافها الشهير مع زميلتها هبة جبرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صفحات فنية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كشفت عن تحريك مجموعة “محمود في القلب” بلاغات في مواجهة الفنانة.
وكانت الجبلية, قد أثارت الجدل بعد الإساءة للحوت, والزج بإسمه أثناء إتهامها لزميلتها هبة جبرة بتعاطي “البنقو”, وهو ما تسبب في غضب “الحواتة”.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد ذكرت الصفحات أن البلاغات تم تحريكها بالفعل وهو ما سيتسبب في منع الفنانة المثيرة للجدل من السفر خارج البلاد في الفترة القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
