تكنولوجيا: فيفو تكشف خططها لإطلاق واجهة OriginOS عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت فيفو مؤخرًا أن واجهتها الجديدة OriginOS 6، المبنية على اندرويد 16، ستتوفر عالميًا على هواتف vivo و iQOO، لتحلّ بذلك محل واجهة FuntouchOS.

وكشفت الشركة عن موعد الإطلاق العالمي، حيث ستعقد حدثًا في 15 أكتوبر للكشف عن تفاصيل التوسع الدولي وموعد التوافر في الأسواق، بينما ستقدَّم الواجهة في الصين يوم 10 أكتوبر.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت النسخة العالمية ستتطابق مع الإصدار الصيني أو ستختلف عنه بمزايا إضافية أو تغييرات معينة.

ويأتي ذلك استجابةً لمطالب العديد من مستخدمي فيفو الذين طالبوا منذ فترة طويلة بطرح OriginOS عالميًا، نظرًا لما تقدمه من تخصيصات أوسع وتجربة أكثر سلاسة مقارنة بـ FuntouchOS.

وتخطط الشركة لإطلاق هواتف vivo X300 و X300 Pro في 13 أكتوبر بالصين كأول أجهزة تأتي محملة مسبقًا بـ OriginOS 6، على أن يبدأ التوسع العالمي لاحقًا خلال هذا العام.

من جانب آخر، تؤكد فيفو أن التحديث الجديد يعيد بناء نظام اندرويد الأساسي من الصفر، مع التركيز على تعزيز أداء المعالجة، وتحسين عرض الرسوميات، ورفع كفاءة إدارة الذاكرة.

كما يعد بتجربة أكثر سلاسة في التنقل بين القوائم، ومشاركة أسرع للملفات، إلى جانب مزايا ذكاء اصطناعي جديدة وواجهة شفافة حديثة. ومن المنتظر أن نحصل على تفاصيل أوضح في حدث 10 أكتوبر.

