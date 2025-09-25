تكنولوجيا: اختبار ألعاب AAA على iPhone 17 Pro Max يُظهر تشغيل Resident Evil 4 بسرعة 60 إطارًا في الثانية دون أي اختناق حراري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّم معالج A19 Pro في iPhone 17 Pro Max قفزة واضحة في أداء الرسوميات، وهو ما ظهر بوضوح في اختبارات الأداء المسربة التي وضعته على قدم المساواة مع iPad Air المزود بشريحة M2.

وفي مراجعة عملية نشرها اليوتيوبر MrMacRight، جرى اختبار 10 ألعاب AAA على الهاتف الجديد، وجاءت النتائج مثيرة للإعجاب.

في لعبة GRID Legends، عمل الهاتف بسلاسة عند 60 إطارًا في الثانية مع استقرار الإطارات وانخفاض الحرارة، بينما كان iPhone 16 Pro Max يتراجع أحيانًا إلى 50 إطارًا. أما Resident Evil 2 فقد أظهرت تفوق المعالج الجديد ببلوغ 50 إطارًا تقريبًا عند دقة 1080p، مقارنة بأداء ضعيف للشرائح السابقة.

الأكثر لفتًا للنظر كان أداء Resident Evil 4، حيث تمكن المعالج من الوصول إلى 60 إطارًا تقريبًا مع الحفاظ على حرارة مستقرة بفضل نظام التبريد الجديد، في حين كانت الأجيال السابقة تعاني من الاختناق الحراري.

وبالنسبة إلى Death Stranding، حافظ الهاتف على 30 إطارًا ثابتًا عند 720p، مع إمكانية تجاوز 40 إطارًا عند التعديل، بينما جاءت Assassin’s Creed Mirage محدودة بـ 30 إطارًا فقط لكنها استفادت من تحسين جودة الرسوميات.

تؤكد هذه النتائج أن A19 Pro يمثل نقلة كبيرة في مجال ألعاب الهواتف، خصوصًا من حيث الاستقرار الحراري والأداء السلس، رغم استمرار قيد معظم ألعاب AAA عند 30 إطارًا في الثانية، وبقاء مكتبة الألعاب على iPhone محدودة مقارنة بمنصات مثل Steam Deck أو Nintendo Switch 2.

المصدر