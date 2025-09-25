سعر عملة بيبي (PEPEUSD) يستعد لكسر دعم محوري – تحليل – 25-09-2025

تقدم سعر سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المحوري والعنيد 115.45$، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما يجدد الزخم الإيجابي المحيط به باستمرار، خاصة ويأتي هذا تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لعودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 115.45$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 119.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد