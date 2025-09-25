تابع الان خبر الرئيس السيسي يُهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أ ش أ – بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

كما أوفد سيادته السيد محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.