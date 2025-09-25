أوراكل (ORCL) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-09-2025

عزز سعر سهم جونسون آند جونسون JOHNSON & JOHNSON (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يضاعف من فرص استهداف السهم لمقاومات جديدة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 173.30$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 181.16$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد