أوراكل (ORCL) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-25 12:32PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر سهم جونسون آند جونسون JOHNSON & JOHNSON (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يضاعف من فرص استهداف السهم لمقاومات جديدة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 173.30$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 181.16$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

