شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو من تسبب بملاحقة قاتل افتهان المشهري...تحقيقات تعز تكشف المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد ناشطون بان تصريح اسامة الشرعبي كان الضربة القاضية التي تلقتها العصابة الاجرامية بتعز

واضافوا:الشرعبي فجرها مدوية بكشفه عن المعرقل والذي تصدى للحملة الامنية التي كانت ستقبض على قاتل افتهان حيث تسبب تصريحه بانفراط العقد وتساقط المتسترين وانكشف القاتل واستطاعوا الوصول اليه.