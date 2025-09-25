شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة بشأن اغتيال مواطن داخل مقر حزب الإصلاح بتعز من قبل مسلحين مخالفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت أسرة الشهيد علي دبوان حزام العسالي رسالة الى مدير أمن محافظة تعز والى قائد الحملة الأمنية بالمحافظة بشأن اغتيال الاستاذ علي دبوان حزام العسالي بتاريخ 2015/9/23م داخل مقر التجمع اليمني للإصلاح في حي الروضة بتعز

وجاء في استغاثة أسرة العسالي التي نشرت اليوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”

مناشدة عاجلة من أسرة الشهيد علي دبوان حزام العسالي وجميع محبيه

إلى الأخ مدير أمن محافظة تعز المحترم،

وإلى الأخ قائد الحملة الأمنية المحترم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرفع إليكم هذه المناشدة العاجلة آملين منكم إنصافنا وإحقاق الحق في قضية الشهيد الأستاذ علي دبوان حزام العسالي، الذي اغتالته أيادي الغدر والإجرام بتاريخ 2015/9/23م داخل مقر التجمع اليمني للإصلاح في الروضة.



لقد قمنا بمتابعة القضية، وقد اعترف الجناة بجريمتهم، غير أنّ أيادي الفساد والتنفذ داخل المحور كانت حجر عثرة أمام استكمال العدالة، حيث جرى إطلاق سراح القتلة بعد اعترافاتهم الواضحة.

أسماء المتورطين في الجريمة:

1. عمر محمد سعيد المخلافي – ضابط في اللواء 170 ومدير القوى البشرية (محرض).

2. عزام محمد سعيد المخلافي – منفذ رئيسي للجريمة.

3. طالب محمد سعيد المخلافي – مشارك في الجريمة.

هؤلاء قد سفكوا دم الشهيد ظلماً وعدواناً، وقد وثّقت التحقيقات اعترافاتهم، كما صدرت أوامر من مدير أمن المحافظة للمحور بإحضارهم، إلا أنّ نفوذهم حال دون تنفيذ ذلك.

وعليه، نطالبكم بما يلي:

سرعة إلقاء القبض على المتورطين في الجريمة.

تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

حماية حقوق أسرة الشهيد وضمان عدم إفلات القتلة من العقاب.

نسأل الله أن يعينكم على أداء مهامكم، وأن يوفقكم لتحقيق العدالة وردع المجرمين، وإعادة الطمأنينة لأسر الشهداء والمظلومين.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

