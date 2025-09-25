شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان يشأن معركة الحسم باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت دول اوروبا اعلانا مفاجئا، على خلفية الترتيبات الجارية لمعركة حسم الحرب مع جماعة الحوثي الانقلابية، بدعم امريكي وسعودي، وتبنت رفض الخيار العسكري في اليمن، مؤكدة تمسكها بموقفها الداعم لما يسمى "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" التي افضت اليها مفاوضات السعودية والحوثيين بوساطة عُمانية وتبنتها الامم المتحدة.

جاء هذا في بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي، ونشرته بعثة الاتحاد في اليمن، على حسابها الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، قالت فيه: "في #اليوم_الدولي_للسلام، يجدد الاتحاد الأوروبي، التأكيد على التزامه بدعم تسوية سياسية دائمة وجامعة في اليمن". في اشارة إلى "خارطة السلام".

بيان الاتحاد الاوروبي، مضى قائلا: "ندعم بشكل كامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية، ونقف الى جانب اليمنيين في تطلعاتعم الى مستقبل مستقر ومزدهر". ما يعني عرقلة الترتيبات الجارية من مجلس القيادة الرئاسي لمعركة الحسم بدعم امريكي وسعودي.

وتزامن الاعلان الاوروبي مع صدور اعلان عسكري عن الولايات المتحدة الامريكية، بشأن اليمن وما سيشهده خلال الايام المقبلة، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية، هجماتها على الملاحة البحرية للكيان الاسرائيلي وقواعده العسكرية ومطاراته وموانئه، ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة".

جاء هذا في تصريح لقائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم)، الأدميرال براد كوبر، خلال لقائه مع رئيس هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع، الفريق ركن صغير بن عزيز، في المملكة العربية السعودية، أعلن فيه عن شراكة قائمة بين القوات الامريكية والجيش الوطني اليمني.

وقال قائد القوات الامريكية، الأدميرال كوبر، في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، نشرته الاحد (21 سبتمبر) على حسابها الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا): "القوات المسلحة اليمنية شريكٌ قيّم، فهي تشاركنا التزامنا بتعزيز السلام والاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة".

ترافق الاعلان الامريكي، مع تنظيم المملكة العربية السعودية وبريطانيا في العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر اعلان الشراكة الدولية للامن البحري اليمني، بمشاركة 40 دولة، بهدف تعزيز القدرات اليمنية في مراقبة مياه اليمن الاقليمية بالبحرين العربي والاحمر وباب المندب وتأمين الملاحة الدولية.

كما بدأت قوات الجيش السعودي، حالة استنفار لافتة، وتحركات مفاجئة على الحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليمن، اعتبرها مراقبون "استعدادا لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي الانقلابية، التي اطلقها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بصيغة نصائح وتحذير، الخميس (18 سبتمبر)".