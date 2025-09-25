شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير حوثي عاجل للمواطنين (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو، تحذير جديد اصدرته سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، إلى ملايين المواطنين القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، سرد عواقب وخيمة للتورط عن قصد او من دون قصد في أي شكل من اشكال خدمة الكيان الاسرائيلي، بالتوازي مع تصعيد هجماتها على الكيان ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة".

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا، نشره مركز اعلامها الامني، تحدث عمَّا سماه "وجود مخططات معادية" قال إنها "تستهدف الجبهة الداخلية وتسعى لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار".

وقال البيان: "إن الأعداء يسعون إلى تنفيذ مخططات خبيثة تستهدف بلادنا تحت عناوين وشعارات خادعة، بغرض ضرب الجبهة الداخلية وإثارة الفتنة والفوضى. كمحاولة بديلة بعد الفشل الأمريكي والبريطاني الواضح في منع شعبنا من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة".

مضيفا: "وقد كشفت المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية، إلى جانب تصريحات الأعداء أنفسهم، عن هذه المساعي المشبوهة" في ظل ما سماه "استمرار العدوان الإسرائيلي على بلدنا وفشله في إيقاف العمليات العسكرية اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني".

وتابع: "لقد حاول العدو الأمريكي والإسرائيلي في العام الماضي، عبر أدواته في السعودية والإمارات، تنفيذ هذه المخططات من خلال إنفاق أموال طائلة على المرتزقة والخونة، بهدف استغلال بعض المناسبات الوطنية وتحويلها إلى منصات لإثارة الفوضى واستهداف الجبهة الداخلية".

مردفا: "إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بفضل الله وتوفيقه، ووعي شعبنا العظيم، وتعاون المواطنين مع أجهزة الدولة الرسمية". وزعم البيان أن "معلومات دقيقة تؤكد سعي العدو هذا العام لتكرار محاولاته، عبر استغلال مناسبة ذكرى 26 سبتمبر". حسب تعبيره.

ومضى بيان داخلية الحوثيين، قائلا: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في حماية الجبهة الداخلية وصون أمن واستقرار الوطن والمواطن ومكتسباته، فإن وزارة الداخلية تعلن تحذير كل من تسوّل له نفسه التورط في خدمة الأعداء أو السقوط في مستنقع الخيانة والعمالة".

مضيفا: "التأكيد على جاهزية الوزارة والأجهزة الأمنية، لإفشال وإحباط أي فتنة يسعى العدو لإثارتها تحت أي عنوان وفي أي وقت". مستدركا "إن جميع المناسبات الوطنية ستقام بشكل رسمي ومنظم وفق ما هو متعارف عليه، ويُمنع منعاً باتاً أي نشاطات خارجة عن هذا الإطار قد يستغلها الأعداء".

واختتمت وزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، بيانها التحذيري الذي عممته على نطاق واسع، بـ "دعوة أبناء شعبنا العزيز إلى رفع مستوى اليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تخدم مخططات الأعداء وتستهدف أمن بلدنا واستقراره". حسب تعبيرها.

يترافق هذا مع اصدار سلطات حكومة جماعة الحوثي الانقلابية والمؤتمر الشعبي العام، غير المعترف بها دوليا، بشأن الذكرى الثالثة والستين لثورة "26 سبتمبر"، والاحتفال بها في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، والاجازة الرسمية بالمناسبة، المقرة بقانون الاجازات.