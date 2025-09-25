سعر سهم ماستركارد (MA) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-09-2025

انخفض قليلاً سهم أوراكل ORACLE CORPORATION (ORCL) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع الشرائي واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 291.75$، ليستهدف مستوى المقاومة 371.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد