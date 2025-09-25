شكرا لقرائتكم خبر الحرف الوطنية تجسد أصالة الموروث في اليوم الوطني بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جمعية الدار التراثية في احتفالات اليوم الوطني الـ(95) للمملكة بمنطقة الباحة، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم الشهري، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.

وتجول الحضور في موقع الأسر المنتجة بمتنزه الأمير حسام، حيث أبديا دعمهما للحرفيين وما يقدمونه من منتجات تراثية أصيلة، مؤكدين اعتزاز القيادة والمجتمع بالحرف الوطنية التي تجسد الهوية السعودية وتعكس أصالة الموروث الشعبي.

وتأتي مشاركة الجمعية في إطار تعزيز حضور الحرفيين في المناسبات الوطنية، وإبراز إسهاماتهم في صون التراث والحفاظ على الهوية الثقافية المتجذرة للمملكة.