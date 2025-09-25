شكرا لقرائتكم خبر بيت نصيف وباب مكة يختزلان ذاكرة وطنية تجدد الاعتزاز في اليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبرز معالم شامخة في قلب جدة التاريخية ارتبطت بالذاكرة الوطنية يأتي في مقدمتها باب مكة وبيت نصيف، اللذان شكلا محطة رئيسية في مسار توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

ففي يوم الخميس الثامن من جمادى الآخرة عام 1344هـ (1925م)، دخل الملك عبدالعزيز آل سعود مدينة جدة عبر باب مكة، الذي يعد واحدا من 8 أبواب للسور القديم، ويتميز ببرجيه وزخارفه ونقوشه التي جعلت منه تحفة معمارية فريدة ما زالت شاهدة على أصالة المكان وروحه التاريخية.

واتجه بعد دخوله إلى بيت نصيف، الذي مثل محطة مركزية في مسيرة الدولة، حيث استقبله الأهالي بالترحاب والولاء، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المدينة تحت راية التوحيد وبناء الدولة الحديثة.

وأقام الملك عبدالعزيز في بيت نصيف 10 أيام استقبل خلالها الوفود والمبايعين، وعقد اللقاءات مع كبار المسؤولين، وخصص وقتا للاستماع إلى شكاوى الأهالي ومطالبهم، في مشهد يجسد نهج القرب من المواطنين ورعاية شؤونهم.

ويعد بيت نصيف، الذي شيده الشيخ عمر أفندي نصيف عام 1289هـ (1872م)، نموذجا فريدا للطراز الحجازي، بمساحة تقارب 900 م2 وبارتفاع 4 طوابق تضم أكثر من 40 غرفة.

وقد شهد البيت اجتماعات واتفاقيات مهمة مع وفود دولية، كما استضاف قادة وعلماء ومفكرين، ليصبح معلما بارزا يجمع بين الأصالة التاريخية والقيمة الوطنية.

وفي مناسبة اليوم الوطني الـ95، الذي يحتفى به هذا العام تحت شعار «عزنا بطبعنا»، تتجدد معاني الفخر والاعتزاز ببيت نصيف كأحد أبرز الشواهد على مرحلة التأسيس، في ظل جهود وزارة الثقافة لتوثيق الإرث الوطني وإبراز قيمة جدة التاريخية كموقع حضاري عالمي.

ومع اقتراب الرابع من ديسمبر 2025م، تحل الذكرى المئوية لدخول الملك عبدالعزيز جدة عبر باب مكة، لتظل جدة التاريخية وبيت نصيف شاهدين خالدين على وحدة الوطن، وذاكرة متجددة تؤكد مكانته المرموقة بين الأمم، وتغرس في الأجيال معاني الولاء والانتماء والفخر.