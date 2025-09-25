شكرا لقرائتكم خبر طائرات الدرونز تقدم لوحة فنية وطنية في سماء سكاكا احتفاء باليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ضمن احتفالات منطقة الجوف التي تنظمها أمانة المنطقة احتفاء باليوم الوطني 95 للمملكة، رسمت طائرات الدرونز في سماء مدينة سكاكا لوحات فنية وطنية بعبارات مختلفة ورسومات معبرة عن فرحة الجميع بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، وذلك بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا. وتضمنت الفعالية التي نظمتها أمانة منطقة الجوف لوحات وعبارات وطنية تنسجم مع هوية اليوم الوطني 95 «عزنا بطبعنا»، حيث شكلت كل طائرة درونز نقطة ضوء أسهمت في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تلفت الجمهور بإضاءة أكثر سطوعا.

