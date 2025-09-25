شكرا لقرائتكم خبر مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ مدينة الجبيل الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مسيرات المشاة والآليات التابعة للقوات البحرية في الجبيل، على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ضمن فعاليات احتفاء المحافظة باليوم الوطني الـ95 للمملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مسيرات المشاة والآليات التابعة للقوات البحرية في الجبيل، على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ضمن فعاليات احتفاء المحافظة باليوم الوطني الـ95 للمملكة. وتضمنت الفعاليات مسيرات عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير، إلى جانب عدد من الفعاليات والمعارض شملت معرض الآليات والمعدات ومعرض الأسلحة. وشهدت الفعاليات فقرات المسرح التي شملت أوبريتا غنائيا وقصائد شعرية والعرضة السعودية، بالإضافة إلى أنشطة وأركان ترفيهية للأطفال، مما أسهم في إضفاء أجواء بهيجة تعكس قيم الفرحة والانتماء.

