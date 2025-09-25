صليبا سيمدد عقده مع أرسنال حتى 2030 (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : وافق قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا على تمديد عقده مع أرسنال الإنكليزي حتى عام 2030، بحسب ما كشف موقع "ذي أثلتيك" الخميس.

ومن المتوقع أن يوقع ابن الرابعة والعشرين على العقد في الأيام القليلة المقبلة، علما أن عقده الأساسي ينتهي في حزيران/يونيو 2027.

وكان اسم صليبا ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكنه عبّر في آذار/مارس عن سعادته مع "المدفعجية" ورغبته بإحراز الألقاب مع فريق شمال لندن.

ويعود اللقب الأخير لأرسنال إلى العام 2020 عندما أحرز لقب الكأس المحلية.

وعما إذا كان سيوقع عقدا جديدا مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، قال صليبا في تموز/يوليو "نعم، آمل في ذلك".

ولعب صليبا دورا في فاعلية أرسنال الدفاعية في الموسمين الأخيرين في الدوري الإنكليزي اللذين أنهاهما في مركز الوصيف.

وانتقل صليبا إلى أرسنال من سانت اتيان في 2019، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف سانت اتيان نفسه ثم نيس ومرسيليا الفرنسيين حتى 2022.

وانضم صليبا إلى زميله في خط الدفاع البرازيلي غابريال حتى 2029، وإيثان نوانيري ومايلز لويس سكيلي الذين مددوا عقودهم مع أرسنال.