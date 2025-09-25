“مكافأة مبابي” تعقد مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس

دخلت مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد مرحلة من الجمود، في ظل تمسك كل طرف بمطالبه، بينما ينتهي العقد الحالي للاعب خلال أقل من عامين.

إدارة النادي الملكي، بحسب تقارير صحفية إسبانية، ترفض الرضوخ لشروط الجناح الشاب، رغم إصرار وكيل أعماله على تضمين بنود مالية استثنائية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن وكالة Roc Nation Sports، المسؤولة عن مفاوضات اللاعب، تطالب بمنح فينيسيوس مكافأة تجديد ضخمة، شبيهة بمكافأة التوقيع التي حصل عليها الفرنسي كيليان مبابي عند انتقاله إلى ريال مدريد من باريس سان جيرمان في صيف 2024.

إلا أن إدارة الميرنجي لا تُبدي أي استعداد للموافقة على هذا الشرط، ولا تنوي تغيير موقفها في الوقت الحالي.

مع ذلك، يسود داخل أروقة النادي شعورا بأن الاتفاق سيُحسم في الأشهر المقبلة، قبل الموعد النهائي الذي حدده المسؤولون لإغلاق ملف المفاوضات.

إدارة ريال مدريد ترفض تمامًا وصول فينيسيوس إلى العام الأخير من عقده دون حسم مستقبله، وهو ما قد يفتح الباب أمام بيعه في صيف 2026 إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد.

ريال مدريد يؤكد رغبته في استمرار فينيسيوس جونيور كلاعب أساسي في مشروعه الرياضي المقبل، لكن بشروط النادي لا بشروط اللاعب.

وفي حال لم يتم التوصل إلى حل وسط، فإن مستقبل الجناح البرازيلي في سانتياجو برنابيو قد يكون على المحك .

كورررة