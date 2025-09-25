كندة علوش تكشف سبب غيابها عن العرض الخاص لفيلم درويش وتعلق على أنباء انفصالها عن عمرو يوسف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 05:13 مساءً - واجهت الفنانة كندة علوش شائعات كثيرة تتعلق بانفصالها عن زوجها الفنان عمرو يوسف خلال الفترة الماضية وذلك بعد غيابها عن دعمه وحضور العرض الخاص لفيلمه "درويش"، وقت طرحه في دور العرض السينمائية المصرية خلال الشهر الماضي.

سبب غياب كندة علوش عن عرض درويش

كشفت كندة علوش خلال لقاء مصور أجرته مؤخرًا مع إي تي بالعربي عن السبب وراء غيابها عن حضور العرض الخاص لفيلم "درويش"، وأكدت أنها خلال هذه الفترة كانت في إجازة مع طفليها في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى أنها لا تحب أجواء الريد كاربت والتواجد عليها لساعات طويلة، أما عن مشاهدتها للفيلم فقالت إنها تحب مشاهدة الفيلم برفقة زوجها في هدوء.

وعن الشائعات التي طالتها طوال الفترة الماضية خاصة في ما يتعلق بالانفصال فقالت "مش بهتم بالشائعات لأني مفيش حاجة، والحمد لله رب العالمين إحنا على طول زي الفل".

مشاركة خاصة في فيلم " الست لما"

كشفت كندة أنها تشارك في فيلم "الست لما" مع الفنانة يسرا كضيفة شرف، وأكدت على حبها الشديد لها وأنها تعتبرها أيقونه مميزة في عالم الفن، بالإضافة إلى أنها صديقة مقربة للعائلة، وتواجدها معها في الفيلم جعلها تشعر بالسعادة.

تدور أحداث فيلم "الست لما"، الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا الخفيفة، في إطار اجتماعي يطرح ‏عددًا من قضايا المرأة بشكل "لايت كوميدي"، ويتطرق إلى نوعية مشكلات لا يُسلط الضوء عليها في الأعمال الفنية ولا ‏سيما فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية.

"ابن النصابة".. مسلسل منتظر لـ كندة علوش

في سياقٍ آخر، تنشغل حاليًا النجمة كندة علوش بتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "ابن النصابة" المكوّن من 10 حلقات والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، ويشارك في بطولته إلى جانب كندة علوش كلٌ من: إنتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب. والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج سالي والي.

وتدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما؛ لتتحول من امرأة منكسرة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.

