ريهانا وآساب روكي يرحّبان بمولودهما الثالث… وهذه اللقطات الأولى للعائلة

تصدّرت ريهانا وزوجها مغنّي الرّاب آساب روكي العناوين مجدّدًا بعد قدوم طفلهما الثّالث، ليكرّسا مكانتهما كأحد أبرز الثّنائيات في عالم التّرفيه، رغم حرصهما الكبير على إبقاء حياتهما العائليّة بعيدة عن الأضواء. وقد تأكّد مؤخّرًا أنّهما رزقا طفلة، اختارا لها اسمًا يبدأ بحرف R، تماشيًا مع تقليد العائلة.

بدأت علاقة ريانا وروكي عام ٢٠٢٠، وسرعان ما تحوّلا إلى ظاهرة عالميّة بفضل الكيمياء الواضحة بينهما وأسلوبهما المؤثّر في صيحات الموضة. واليوم، أصبحت أسماء أطفالهما المميّزة – الّتي تجمع بين نفحة ثقافيّة وطابع فرديّ – جزءًا من الإرث الّذي يبنيانه معًا.

وُلد ريزا أثلستون مايرز، الابن الأوّل لريانا وروكي في الثّالث عشر من مايو ٢٠٢٢. يحمل اسمه تكريمًا للمنتج ومغنّي الرّاب الأسطوري من فرقة Wu-Tang Clan، المعروف باسم RZA (روبرت فيتزجيرالد ديغز)، وهو انعكاس لارتباط A$AP Rocky العميق بتاريخ الهيب هوب.

تمّ الكشف عن اسمه وصورته بعد أكثر من عام على ولادته، في إطار سعي الثّنائي للتوازن بين اهتمام الجمهور وحماية خصوصيّة أطفاله. ريزا يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

رايوت روز مايرز: الطّفل الثاني

وُلد رايوت روز مايرز، الابن الثّاني للثّنائي، في الأوّل من أغسطس ٢٠٢٣. أثار اسمه “رايوت” جدلًا واسعًا بجرأته وتفرده، إذ اعتبره كثيرون انعكاسًا لروح الثّنائي الإبداعية ونهجهما غير التّقليديّ.

على عكس ريزا، فقد عُرّف رايوت إلى العالم عبر جلسة تصوير عائليّة رسميّة، وهذا ما شكّل تحوّلًا بسيطًا في طريقة تعامل الثّنائي مع الظهور الإعلاميّ لأطفاله. رايوت يبلغ من العمر سنتَين.

روكي آيريش مايرز: أحدث إضافة

وُلدت روكي آيريش مايرز، أصغر أطفال ريانا وروكي، في الثّالث عشر من سبتمبر ٢٠٢٥. وقد أُعلن عن اسمها في الرّابع والعشرين من سبتمبر، أي بعد أيّام قليلة من ولادتها.

باختيار اسم “روكي”، واصل الثنائي تقليده الشّخصيّ في منح جميع أطفاله أسماء تبدأ بحرف R. وكان A$AP Rocky قد أكد سابقًا أنّ الطّفل الثالث سيتبع النّمط نفسه.

روكي هي البنت الأولى للثّنائي، ووفق مصادر مقرّبة من ريانا، لطالما كانت المغنّية تأمل أن ترزق فتاة.

يتقارب عمر الأطفال الثلاثة بفارق نحو خمسة عشر شهرًا بين كل واحد وآخر، وهذا ما يعكس ديناميكيّة عائليّة مخطّطًا لها بعناية وقائمة على التّرابط الوثيق.

وعلى الرّغم من أنّ ريانا وA$AP Rocky شخصيّتان عالميّتان، فإنّهما يحرصان قدر الإمكان على إبقاء حياتهما المنزليّة بعيدة عن الأضواء. ومع ذلك، فإنّ كلّ ظهور نادر للعائلة – سواء عبر مقابلات أم عبر صور منتقاة بعناية – يجذب اهتمامًا واسعًا في الإعلام وعلى وسائل التّواصل الاجتماعيّ.