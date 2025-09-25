الصحة العالمية تطلق حملة للتطعيم ضد «الكوليرا» في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (الاتحاد)

أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة للتطعيم ضد وباء «الكوليرا» في السودان، حيث يهدد حياة آلاف الأشخاص وخاصة الأطفال.

وقالت هالة خدّاري، نائبة ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان: إن «وباء الكوليرا الذي بدأ بالتفشي في ولاية كسلا أواخر يوليو 2024 امتد إلى جميع ولايات البلاد الـ18»، مؤكدةً أنه جرى تسجيل أكثر من 113 ألفاً و600 حالة إصابة حتى الآن، وأكثر من 3 آلاف وفاة، بمعدل وفيات نسبته 2.7%.

وأضافت: «أن زيادة حركة النزوح بين الولايات بالإضافة إلى نقص الخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء والصحة بشكل كبير نتيجة للصراع المستمر، ساهم في الارتفاع الشديد لعدد الإصابات». وأوضحت خداري أن «منظمة الصحة العالمية وشركاءها يعملون على السيطرة على الوباء من خلال حملة تلقيح في المجتمعات الأكثر تضرراً»، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى حماية 1.8 مليون شخص في 6 محليات ذات أولوية في دارفور غرب السودان، فيما ستشمل الجولة الثانية من التلقيح الفموي للسيطرة على الوباء في تشاد وليبيا وجنوب السودان، مما يسهم في تعزيز الأمن الصحي في المنطقة.