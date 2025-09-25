«الأغذية العالمي» يعلق أنشطته في مناطق الحوثيين

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أعلن برنامج الغذاء العالمي، تعليق جميع عملياته الإنسانية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيات الحوثي، عقب رفضها إطلاق سراح موظفيه المختطفين منذ 31 أغسطس الماضي.

وأوضح البرنامج في تقريره حول الوضع الإنساني في اليمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين، جددا مطالبهما بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، غير أن الحوثيين رفضوا الاستجابة حتى الآن.

ولفت إلى تعرض العديد من موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم 15 موظفاً من برنامج الأغذية العالمي للاختطاف التعسفي من قِبل الميليشيات الحوثية منذ 31 أغسطس.

ووفق التقرير، أنهى البرنامج مؤخراً الدورة الثانية من توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق خاضعة للميليشيات، استهدفت نحو 803 آلاف شخص في 25 مديرية هي الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي، مضيفاً أنه لا يقدم حالياً أي مساعدات جديدة.

وفيما أكد برنامج الأغذية العالمي تفاقم الحرمان الغذائي ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة في اليمن، أشار إلى أن عملياته فيها تواجه عجزاً تمويلياً حاداً يصل إلى 77 % من إجمالي احتياجاته البالغة 432 مليون دولار لتغطية أنشطته خلال الفترة من أكتوبر 2025 حتى مارس 2026.

وفي السياق، كشف المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، هاشم عسيران، عن أن 80 % من سكان اليمن تحت خط الفقر، ويواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الكافية، موضحاً أن نصف إجمالي السكان يُعانون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي.

وأوضح عسيران، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن 19.5 مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية. بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤكداً أن اليمن يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالمياً، ويشكل رابع أكبر عملية إنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم، ويرجع ذلك إلى الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق.

وأشار إلى أن ملايين اليمنيين لا يزالون يتحملون وطأة الصراع، ويعانون ظروفاً معيشية مزرية، ويجدون صعوبة متزايدة في توفير الطعام وزيارة الطبيب وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، موضحاً أنه بعد مرور سنوات طويلة على الصراع، استنفد السكان قدرتهم على التكيف، وتأثرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية الأساسية بشدة.