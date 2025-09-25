هشام عباس يشكو من قلة العروض التمثيلية.. ماذا قال؟

هشام عباس: كان نفسي أكمل في التمثيل

هشام عباس يتحدث عن ألبومه الجديد

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

هشام عباس يوجه رسالة دعم لـ شيرين عبد الوهاب

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

تجارب تمثيلية محدودة لـ هشام عباس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - أبدى الفناندهشته من قلة أو انعدام العروض التمثيلية، رغم رغبته الشديد في دخول هذا المجال بشكلٍ احترافي، وتقديم تجارب مُختلفة، بعد المشاركة في أعمالٍ محدودة، لم تتجاوز التواجد كـ"ضيف شرف".وقال هشام عباس، خلال حواره مع المذيعة إنجي علي، في إذاعة "نجوم إف إم"، إنه حقق نجاحًا كبيرًا بظهوره في إحدى حلقات مسلسل "الوصية" عام 2018، بطولة أكرم حسني وأحمد أمين، وحظيت تلك الحلقة بتفاعل جماهيري مميز، لذا توقع آنذاك أنّ يتلقى عروضًا تمثيلية كثيرة، ويُحقق انتشارًا فنيًا واسعًا، إلا أنّ الواقع خالف تلك التوقعات تمامًا.وأضاف "كان نفسي أكمل، حاولت كتير جدًا أشتغل في التمثيل، وقلت العروض هتيجي نار وهشتغل بعد نجاح (الوصية)، لكن مفيش حاجة حصلت.. أنا خلاص هركز في الغناء، أنا بغني ومبسوط فيه، وهعمل فيديو كليب الفترة المقبلة".وأشار هشام عباس، إلى أنه يواصل حاليًا التحضير لألبومه الجديد، الذي يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيالٍ مختلفة، منهم عزيز الشافعي، وبلال سرور، ومعتز أمين، وأسامة عبد الهادي، وسيد معبدي وغيرهم، بينما لم يتحدد بعد موعد إطلاقه للجمهور، لكن ربما سيُطرح في وقتٍ لاحق خلال الربع الأخير من العام الجاري.كما حرص على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، لاسيما في ظل الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها في السنوات الأخيرة، قائلًا: "أتمنى تفوقي وترجعي، أنتِ في مكانة مش بتحصل في الساحة الغنائية إلا كل 100 سنة مرة، وعندك ناس كتير بتحبك، واللي زيك لازم يستثمر كتير في نفسه وياخد باله من أفعاله وكل حاجة في حياته".وأكد أن شيرين عبد الوهاب، موهبة فنية كبيرة، وعليها أنّ تتبع مسيرة عدد من نجمات الغناء اللاتي حققن نجاحًا استثنائيًا مثل أم كلثوم وفيروز، متابعًا "أتمنى تاخدي بالك من نفسك وتفوقي وترجعي لجمهورك ونفسك وكل الناس اللي بتحبك".يذكر أنّ هشام عباس، قدّم تجارب تمثيلية محدودة على مدار مسيرته الفنية، أبرزها مُشاركته في مسلسل "الوصية" الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2018، وكذلك فيلم "شوجر دادي" للثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد، ومسلسل "واكلينها والعة".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».