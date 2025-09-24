تواصل الجهود لإخماد حرائق غابات ريف اللاذقية

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، وأفواج الإطفاء الأخرى، لليوم الرابع على التوالي، عمليات السيطرة على الحرائق المندلعة في مواقع متفرقة من منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وسط ظروف ميدانية معقدة، تعيق الوصول المباشر إلى بعض البؤر المشتعلة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) عن مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال قوله إن الحريق امتد إلى مناطق متباعدة يصعب الوصول إليها، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية دقيقة خلال عمليات الإطفاء لحماية الكوادر، مشيرا إلى أن اشتداد سرعة الرياح زاد من انتشار النيران وساعد في توسيع رقعتها.

وأكد كيال أن الفرق تمكنت اليوم من السيطرة الكاملة على عدد من البؤر وتبريدها، وبالوقت نفسه تستمر الجهود للسيطرة على بؤر أخرى لا تزال مشتعلة، وقال إن "فرق الإطفاء تعمل ضمن ظروف ميدانية صعبة، أبرزها التضاريس الوعرة، لكن التنسيق العالي بين الجهات المعنية والجهود المشتركة ساعد في تحقيق تقدم ملموس.

وتوقع كيال أن تشهد الساعات القادمة تطورا إيجابيا في السيطرة الكاملة على الحريق وسط استنفار كامل للكوادر الفنية واللوجستية، وبإشراف مباشر من الجهات المختصة، بهدف احتواء الحريق والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، داعيا إلى ضرورة التوعية المجتمعية لدعم جهود الاستجابة.

من جانبه أعلن الدفاع المدني السوري اليوم الأربعاء وفاة احد عناصره متأثرا بالحروق الشديدة التي أصيب بها أثناء إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية.