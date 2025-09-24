قتيل وجرحى بإطلاق نار على مكتب للهجرة في دالاس الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات المحلية والاتحادية إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، عندما أطلق مسلح النار على مكتب ميداني لإدارة الهجرة والجمارك في مدينة دالاس الأميركية، ثم انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة استجابت لبلاغات عن إطلاق النار على المكتب، الواقع شمال غرب دالاس حوالي الساعة 06:40 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الشرطة، وفقاً للتحقيق الأولي، أن المهاجم أطلق النار على المكتب من مبنى مجاور.

ونُقل شخصان مصابان بأعيرة نارية إلى مستشفى، بينما توفي ثالث في المكان.

وأظهرت لقطات مصورة انتشاراً مكثفاً لقوات إنفاذ القانون في محيط المكتب.

وأفادت قناة محلية تابعة لشبكة "إيه بي سي"، نقلاً عن مصادر، أنه تم العثور على مطلق النار ميتاً على سطح مبنى قريب.