عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوز بيراميدز على الأهلي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025

في ليلة مفاجئة، تحولت الأجواء الاحتفالية المتوقعة في ملعب الإنماء بجدة إلى صدمة كروية لجماهير الأهلي، حيث خسر الفريق المصري أمام بيراميدز بنتيجة 3-1 في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025. النجم الكونغولي فيستون مايلي قاد فريق بيراميدز للفوز بثلاثة أهداف، فيما سجل للأهلي هدف التعادل.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة في مباراة، بل كشفت عن أخطاء استراتيجية ونفسية أثرت على أداء الفريق. الأهلي دخل المباراة بثقة زائدة، متوقعًا الفوز باللقب بناءً على تاريخه الحافل بالانتصارات الدراماتيكية في المباريات السابقة.

المدرب الألماني ألكسندر يايسله أشار إلى أن الجدول المزدحم للفريق ساهم في الإرهاق والأخطاء الدفاعية الفادحة التي ظهرت في الشوط الأول. وأثارت العديد من العوامل اللوجستية التي لم تتم معالجتها بشكل صحيح، مثل جدول المباريات الذي جعل الفريق يلعب مباراة قوية ضد الهلال قبل أيام قليلة من المباراة النهائية.

بيراميدز، الفريق الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا 2024-2025، أثبت أنه المنافس الأقوى في القارة هذا العام، وجعل الجميع يندهش من أدائه القوي وتفوقه على الأهلي في المباراة النهائية.