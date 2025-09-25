دراسة فيفا لزيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 إلى 64

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2030

في خطوة مثيرة للاهتمام، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فكرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً. وجاءت هذه الفكرة خلال لقاء بين رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، أليخاندرو دومينيغيز، في نيويورك.

وحضر الاجتماع رؤساء اتحادات الأرجنتين وأوروجواي، إلى جانب رئيس باراغواي. ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يقدم فيه اتحاد “كونميبول” المقترح مباشرة إلى إنفانتينو، بعدما تم طرحه لأول مرة في مارس الماضي خلال اجتماع افتراضي.

وعبر دومينيغيز عن تفاؤله بالمقترح، حيث نشر صورة مع إنفانتينو وعدد من مسؤولي أمريكا الجنوبية على “إنستغرام”، معلقاً بقوله: “نؤمن بكأس عالم تاريخي في 2030”. وإذا تمت هذه الزيادة، فإن كأس العالم 2030 ستكون النسخة الأضخم في تاريخ البطولة.