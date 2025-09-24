انت الان تتابع خبر العراق يترأس أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستهل وزير الخارجية كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن اعتزاز العراق بترؤس اجتماعات المجموعة للعام 2025، ومؤكداً حرصه على مواصلة نهج العمل الجماعي والوحدة والتنسيق الذي ميّز المجموعة لأكثر من ستة عقود، كما ثمّن الثقة التي منحتها الدول الأعضاء للعراق في إدارة أعمال المجموعة في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ النظام الدولي.

وأوضح حسين أن "اجتماع هذا العام يكتسب أهمية خاصة كونه يُعقد تحت شعار: العمل الجماعي من أجل التنمية المستدامة: دفع أولويات الجنوب العالمي في سياق الذكرى الثمانين للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتقييم، وفي الوقت ذاته دعوة متجددة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

وتناول حسين أبرز القضايا العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية والمالية، وتنامي الفجوة في العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التحديات الصحية، مؤكداً أن هذه الأزمات لا يمكن معالجتها إلا عبر التضامن والعمل الجماعي، وأن صوت الجنوب العالمي أصبح أكثر إلحاحًا وفاعلية.

كما استعرض الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال العام الجاري، وفي مقدمتها اعتماد وثيقة جديدة بشأن التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تمثل إطارًا عمليًا للتعامل مع التحديات المالية والتنموية، بما في ذلك معالجة أعباء الديون، وإصلاح الهيكل المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دعم العراق الكامل للرئيس القادم لمجموعة الـ77 والصين من منطقة GRULAC، معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة البناء على الإنجازات المتحققة، وتعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الدولية.

وشدد الوزير على ضرورة التمسك بالتعددية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام، وتنفيذ الالتزامات الدولية، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره ركيزة للتضامن والاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الجنوب العالمي يجب أن يكون في صميم عملية صياغة نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.