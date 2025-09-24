انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث في الموصل تحسين واقع ناحية وانه وتعزيز استقرارها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي زار، عضو التحالف مروان حسين رجب في ناحية وانه غربي الموصل، برفقة وفد نيابي وعدد من قيادات تحالف العزم، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء الناحية".

وأضاف ان "اللقاء تناول شؤون وانه واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين واقع الناحية وتعزيز استقرارها".

وعبّر الحضور عن دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة.

