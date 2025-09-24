انت الان تتابع خبر السيد الصدر ينتقد ظاهرة "كره المدارس".. ويستذكر ايامه الدراسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "تنتشر بين طلبتنا الأحبة بعض الأفكار السيئة ويعضد ذلك بعض المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الإجتماعي من تزايد الكراهية للمدارس والدوام فيها وعدم احترام الأساتذة والمدرّسين وما إلى غير ذلك"، معتبرا ان "ذلك تجهيلاً للأجيال، و حرب عدائية ضد مجتمعاتنا الشرقية".

واعتبر ان "هذه الأفكار التي يزرعونها في عقول أطفالنا وشبابنا، إنما هي أفكار دخيلة على مجتمعنا الديني العلمي المحافظ".

واكمل: "اعلموا أيها الأحبة، إنكم بذلك تختارون أسوأ الطرق وتتركون أفضلها، فعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إنّ العلم هو أفضل بضاعة وشرف".

واستذكر الصدر أيامه الدراسية بقوله ان "هذا ما كنا نسير عليه في بداية حياتنا العلمية وهذا ما تربينا عليه، فقد كنتُ أول الداخلين إلى المدرسة وآخر الخارجين منها محبةً مني لها، وأكثر الطلاب احتراماً لأساتذتي والمدرّسين، وأكثر المطالعين للدرس في المنزل، وكان السيد الوالد قدس سره يعيننا في مراجعة الدروس، وكنت على ذلك حتى دخولي الحوزة العلمية الشريفة التي كنت أخرج في حينها لطلب العلم من الفجر وإلى ما بعد الغروب".

وتابع: "لا تصغوا إلى ما يقال من حرمة المدارس أو إلى دعوى أنها غير نافعة، فكل ذلك من أجل بقائكم ترزحون تحت خط الجهل والتخلف"، مشددا على "ترك المحسوبيات والغش والتحلي بالأخلاق مع زملائكم وتراحموا بينكم واتركوا الهزل والغضب واللهو الكثير والخوض في القيل والقال فنحن بانتظار جيل جديد يقود المجتمع إلى الصلاح والإصلاح والإيمان والعلم والمعرفة والحضارة".