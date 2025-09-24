البديوي: الاجتماع الوزاري الخليجي يهدف إلى تنسيق جهودنا تجاه الملفات الإقليمية والدولية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية دول المجلس يهدف إلى تنسيق جهود الدول الأعضاء تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء بعد انتهاء أعمال الاجتماع التنسيقي برئاسة الكويت بمقر البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث الاجتماعات الوزارية الخليجية المشتركة وتبادل وجهات النظر بشأن المواضيع المتعلقة بالعلاقات الإستراتيجية والحوار بين دول مجلس التعاون والتكتلات العالمية، إضافة إلى استعراض المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشاركت الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون للتحضير للاجتماعات التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شاركت الكويت في حفل عشاء العمل الوزاري حول السلام في الشرق الأوسط الذي أقيم بدعوة مشتركة من رئيس معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وذلك في مقر معهد السلام الدولي (IPI).

وجاء حفل العشاء في إطار انعقاد أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80 بمدينة نيويورك، حيث تمت خلال عشاء العمل مناقشة مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات الراهنة في قطاع غزة.

كما تبادل وزراء خارجية الدول المشاركة في هذه المناسبة الرؤى والأفكار حول أطر مواجهة التهديدات التي تحيط المنطقة ومناقشة التحركات الدولية في هذا الإطار وبحث السبل الكفيلة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة.

الأنباء الكويتية