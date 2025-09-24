السودان وروسيا يوقعان بروتوكول تعاون اقتصادي وتجاري لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

اختتمت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بفندق قولدن رينغ بالعاصمة الروسية موسكو حيث ترأس الجانب السوداني وزير المعادن السيد نور الدائم محمد أحمد طه بينما ترأس الجانب الروسي السيد الكساندر كوزلزف وزير الموارد الطبيعية والبيئة.

تطرق وزير البيئة الروسي الكساندر كوزولوف في الجلسة الافتتاحية الى متانة العلاقات السودانية الروسية وحرص روسيا على تطويرها خاصة في الجوانب الاقتصادية. واوضح ان النقاشات وما تم التوصل اليه من تفاهمات يدعم تطوير العلاقات وتساهم في زيادة التبادل التجاري، حيث بلغت نسبة الزيادة في التبادل التجاري مؤخراً 92%؜ كنتاج للحراك في العلاقات الاقتصادية.

تحدث وزير المعادن السيد نور الدائم طه ونقل تحيات القيادة في السودان للقيادة الروسية وتقدم بالشكر للدعم الروسي للسودان خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها. مشيدا بالعلاقات الراسخة بين البلدين .

وأوضح ان ما تم التوصل اليه اليوم من تفاهمات وما تم التوقيع عليه من مذكرات وبروتوكول التعاون سوف تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة وان السودان مقبل على مرحلة اعادة الأعمار لما دمرته حرب المليشيا الإرهابية وطالب بتصنيفها منظمة ارهابية.

تضمنت فعاليات اليوم الأخير ايضا إجتماع ثنائي بين رئيسي الجانبين تطرقا خلاله للمخرجات المهمة للإجتماعات الفنية في مجالات الطاقة والنفط والمعادن والنقل والبنية التحتية.

حيث أكدا على ضرورة تفعيل التعاون في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة بتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُحكم بين البلدين لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية خاصة وأن السودان مقبل على مرحلة إعادة الإعمار لما دمرته الحرب.

وأمن الجانبان على ضرورة التأكيد على خلق شراكة استراتيجية بين السودان وروسيا والعمل على فتح كافة المجالات الاستثمارية أمام الجانب الروسي, ووضع رؤية واضحة والإستفادة من الإمكانيات الروسية خصوصا في مجالات المعادن والطاقة والنفط ومجال الطرق والجسور .

وفي ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة تم التوقيع على بروتوكول التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين والتوقيع على مذكرتي تفاهم حول النقل والبنية التحتية والمصارف والبنوك.

كما أبدى الجانب الروسي استعداده لتقديم كافة التسهيلات للقطاعين العام والخاص للاستثمار في عدد من المشاريع خصوصا خلال مرحلة ما بعد الحرب. مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والزيارات واللقاءات بين الجانبين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

سونا