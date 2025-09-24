الصحفية المصرية: (ندى القلعة هي من طلبت التصوير مع مدير صحيفة الأهرام ولم يستقبلها في مكتبه) ونسرين النمر ترد: (القلعة امرأة سودانية عزيزة وفنانة ذات قاعدة جماهيرية عريضة وتشرف كل الأمكنة)

كتبت الصحفية المصرية, أماني الطويل, تدوينة مثيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تحدثت فيها عن زيارة الفنانة السودانية الشهيرة ندى القلعة لمقر صحيفة الأهرام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت إيمان الطويل: (توضيح : قابلت الاستاذ ماجد منير, رئيس تحرير الاهرام اليوم في إطار مهام عمل . وقد سألته عن صورته مع الأستاذة ندي القلعة فعلمت منه انه كان في طريقه الي أجتماع التحرير اليومي وان الاستاذة ندي قد طلبت منه التصوير معه في احد ممرات المبني. وهو بدوره قد رحب بذلك رغم انه لايعرفها ولم يقابلها قبل ذلك لأنها كانت تلبس الثوب السوداني وانه لم يستقبلها في مكتبه).

وتابعت الطويل: (أظن كده واضح ان الصورة لاعلاقة لها علي اي مستوي بالاستاذة ندي . بل لها علاقة بالسودان البلد الذي له مكانة ووزن في وجدان كل مصري والأستاذ ماجد لديه بالتأكيد هذا التقدير باعتباره من أبناء الشعب المصري).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد خرجت المذيعة المعروفة نسرين النمر, في تدوينة ردت فيها على ما نشرته الصحفية المصرية أماني الطويل.

ما قدمته مصر للسودانيين لايقاس بالمواقف الفردية. فشكراً مصر وشعب مصر ، علي الصحفيين وصناع الرأي العام مراعاة حساسية الأبعاد الشعبية والمجتمعية بوعي والعمل على مشتركات التلاقى بشكل أكبر . تعديل للبوست :- في إتصال بالدكتورة أماني الطويل قالت بأن مؤسسة الأهرام تستقبل الفنانين والرياضيين و العديد من الزوار بشكل دائم وإن الأستاذة ندى القلعه زارت الأهرام بتنسيق مع محرر الفنون بقسم السوشال ميديا ولم يكن رئيس التحرير السيد ماجد منير طرفاً في ذلك ، إستقبال رئيس التحرير لشخص تعني دعوته مسبقاً من قبله وهذا مالم يحدث ،وكان علي القلعة أن تكون أمينة في النقل .(إنتهى ). وقالت المذيعة المعروفة في تدوينتها مدافعة عن المطربة ندى القلعة: (ندى القلعة امرأة سودانية عزيزة وفنانة ذات قاعدة جماهيرية عريضة وتشرف كل الأمكنة وللأمانة كنت على علم بزيارة ندى القلعة لمؤسسة الأهرام قبلها بثلاثة أيام على الأقل ما يعني أنها مرتبة مسبقاً على مؤسسة الأهرام العريقة توضيح الأمر وإن صح فعلى الطويل. الإعتذار

الخرطوم (أخبار الخليج 365)