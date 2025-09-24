شاهد بالفيديو.. خالد سلك يواصل كشف تفاصيل الساعات الأخيرة: قبل أسبوع واحد من إندلاع الحرب البرهان طلب من حميدتي تنفيذ هذا الطلب (…) وقائد الدعم السريع وافق واشترط هذا القرار(…)

واصل القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”, خالد عمر يوسف, كشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إندلاع الحرب بين الجيش, والدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث خالد سلك, في برنامج “بودكاست”, أكد فيه أنهم في الحرية والتغيير حاولوا التوسط بين البرهان, وحميدتي, لإحتواء الأزمة التي اندلعت بينهما قبل الحرب.

وذكر أنهم أجتمعوا بقائد الجيش, وقائد الدعم السريع, في منزل معاوية البرير, بحضور بعض قياداتهم في الحرية والتغيير, من أجل التوسط لإنهاء حالة الإحتقان.

وكشف “سلك”, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنهم اقترحوا أن يطلب كل واحد منهم طلب من الآخر, حيث طلب البرهان, من حميدتي, إيقاف قواته المتحركة من الفاشر, نحو العاصمة.

وذكر القيادي بالحرية والتغيير, أن قائد الدعم السريع, وافق على طلب البرهان, وقام بالفعل بالإتصال بقائد الكتيبة المتحركة وأوقفها.

وأضاف “سلك”, بالمقابل طلب حميدتي, من قائد الجيش, أن يسمح له بإرسال قوات من الدعم السريع, لمطار مروي, وهو ما رفضه البرهان, لكنه أكد له أن هو من سيقوم بسحب الطيران من مروي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)