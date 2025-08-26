تقارير: الإمارات تمتلك 700 مليون دولار من البيتكوين المُستخرج عبر التعدين

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:34 مساءً - أفادت منصة تحليلات البلوكتشين Arkham Intelligence أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك نحو 700 مليون دولار من البيتكوين، جُمعت في معظمها من عمليات التعدين.

وقالت Arkham في منشور عبر منصة X يوم الاثنين إنها أصبحت من أوائل الجهات التي تحدد علنًا محافظ الحكومة الإماراتية، حيث وجدت أن عناوين هذه المحافظ تحتوي على نحو 6,300 بيتكوين (BTC).

وأضافت الشركة أن البيتكوين جرى تعدينه من خلال شركة Citadel Mining، التي تملك الحكومة الإماراتية ممثلة بـ شركة International Holding Company (IHC) الحصة الأكبر فيها.

وجاء في التقرير: "على عكس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لا تأتي حيازات الإمارات من مصادرات شرطية، بل من عمليات التعدين مع Citadel Mining."

تعد هذه الحيازات أقل بكثير مما كان يُشاع في السابق، إذ كانت بعض التكهنات تشير إلى أن الإمارات تمتلك نحو 420,000 بيتكوين جُمعت من مصادر مثل المصادرات الجنائية، وتُقدر قيمتها بـ 46 مليار دولار، وهو ما كان سيجعل الإمارات أكبر دولة حائزة للبيتكوين في العالم.

شركة تعدين مرتبطة بالعائلة الحاكمة

وأشارت Arkham إلى أن شركة Citadel Mining، بالتعاون مع مجموعة Phoenix Group العامة للتعدين في الإمارات، وIHC، أنشأت منشأة لتعدين البيتكوين في أبوظبي عام 2022.

وقالت Arkham: "تمكّنا من مطابقة الجدول الزمني لأنشطة التعدين على السلسلة مع صور أقمار صناعية بتقنية الفاصل الزمني لمراحل بناء المنشأة. كما أن المعاملات على السلسلة بين Phoenix وCitadel تطابق الأرقام المعلنة في التقارير الرسمية."

وبحسب تقديرات Arkham، فقد استخرجت الإمارات عبر Citadel ما مجموعه 9,300 بيتكوين.

تعود ملكية Citadel Mining بنسبة 85% لشركة 2pointzero Holding، المملوكة لـ IHC، والتي بدورها تملك مجموعة رويال الإماراتية حصة قدرها 61%. وتُعد المجموعة تكتلًا مملوكًا للشيخ طهــنون بن زايد آل نهيان من العائلة الحاكمة في أبوظبي.

مقارنة بحيازات الدول الأخرى

وفقًا لبيانات BitBo، فإن الحيازات المعلنة تجعل الإمارات سادس أكبر دولة حائزة للبيتكوين، خلف بوتان التي تمتلك 11,286 بيتكوين، وأمام السلفادور التي تمتلك 6,246 بيتكوين.

ولا تزال الولايات المتحدة في الصدارة بـ 198,012 بيتكوين معظمها من المصادرات الجنائية، تليها الصين بـ 194,000 بيتكوين جُمعت في الغالب من حملتها عام 2019 على مخطط PlusToken، ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ 61,245 بيتكوين.

الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة هي الدول الثلاث الأكبر من حيث حيازات البيتكوين، بينما جاءت الإمارات في المركز السادس وفقًا لأحدث البيانات. المصدر: BitBo

وتُقدر BitBo أن الحكومات حول العالم تحتفظ بنحو 517,000 بيتكوين، أي ما يعادل 2.4% من إجمالي المعروض، بقيمة إجمالية تتجاوز 56 مليار دولار.

لكن يُعتقد أن مبتكر البيتكوين الغامض ساتوشي ناكاموتو يحتفظ بـ 1.096 مليون بيتكوين موزعة على آلاف المحافظ، وفق Arkham، ما يجعله صاحب أكبر رصيد في العالم. أما شركة Strategy التابعة لميخائيل سايلور، فهي أكبر مالك مؤسسي، بخزانة تضم 629,376 بيتكوين (2.9% من المعروض الكلي)، ولا تزال حيازاتها في تزايد.