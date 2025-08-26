تراجع التدفقات نحو صناديق ETF البيتكوين يُنذر بتقلبات محتملة قادمة إلى السوق

شهد سعر البيتكوين اليوم 26 أغسطس انخفاض إلى ما دون 111,000 دولار، متراجعا بنسبة تقارب 1% عن اليوم السابق، تزامنا مع تراجع أوسع في سوق العملات الرقمية المشفرة.

تشير البيانات إلى حالة من القلق المتزايد بين مستثمري التجزئة، الذين يبدو أنهم يقودون موجة خروج من السوق.

سجلت صناديق ETF البيتكوين ست جلسات متتالية من التدفقات الخارجية، في أطول سلسلة منذ أبريل، حين بلغت المخاوف الاقتصادية ذروتها.

الملاحظ أن هذه التحركات لا تأتي من المؤسسات، بل من متداولي التجزئة الذين غالبا ما يتصرفون مدفوعين بالعاطفة.

ورغم أن هذا السلوك قد يعزز الضغط البيعي على المدى القصير، فإن الأنماط السابقة تُظهر أنه كثيرا ما يُسبق الارتداد القوي بمثل هذه الموجات البيعية.

وفقا لمنصة “Bitcoin Victor” فإن التراجع الحالي لا يعني بالضرورة انهيار الهيكل العام للسوق.

في تحليلها الأخير، أشارت إلى أن هيكل الاتجاه الصاعد لا يزال قائما، رغم ضعف الزخم اللحظي.

ويشكّل هذا الأمر مفترق حاسم:

إما أن يستعيد السوق زخمه تماشيا مع الاتجاه العام، أو تنهار البنية الصعودية، مما يُمهّد لاستمرار الهبوط.

في هذه الأثناء، سلطت “CryptoQuant” الضوء على مستوى 105,000 دولار كمستوى دعم حرج.

وعلى الرغم من استمرار البيع، فإن وتيرته تتباطأ، ما يشير إلى تراجع الضغط السلبي.

الحفاظ على هذا المستوى قد يكون نقطة انطلاق نحو تعاف محتمل، في حين أن كسره قد يفتح الباب أمام مزيد من التراجع.

