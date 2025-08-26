عملة الريبل تحقق إنجاز تاريخي في سوق المشتقات عبر CME

سجّلت العملة الرقمية الريبل XRP رقم قياسي جديد بوصولها إلى مليار دولار من الفائدة المفتوحة في عقود CME الآجلة، ليصبح أسرع أصل رقمي يحقق هذا الإنجاز.

بذلك تنضم عملة الريبل إلى نُخبة الأصول مثل البيتكوين والايثيريوم وسولانا في ما يُعرف بـ “نادي المليار دولار”، وهو مستوى يشير عادة إلى دخول سيولة مؤسساتية كثيفة وقدرتها على التأثير في حركة السوق.

هذا الإنجاز يأتي في وقت أعلنت فيه CME أن إجمالي الفائدة المفتوحة لعقود العملات المشفرة لديها تجاوز 30 مليار دولار للمرة الأولى.

وتحتل عقود البيتكوين المرتبة الأولى بـ16 مليار دولار، تليها عقود الايثيريوم بـ10.5 مليار دولار، ثم سولانا وXRP.

وفقا لتحليل من “سونوفا ريتشارد”، فإن الوصول السريع لهذا المستوى يعكس تخصيص مؤسساتي فعّال وليس مجرد اختبار سوق، ما يُشير إلى تطور بيئة المشتقات حول XRP وإمكانية إطلاق أدوات استثمارية إضافية كالصناديق المتداولة.

هذا التطور يتزامن مع توسع متزايد لشركة ريبل، التي أبرمت مؤخرا شراكة مع “Gemini” لإطلاق بطاقة ائتمان مدعومة بـXRP، إلى جانب إدماج عملتها المستقرة RLUSD، في خطوة تعزز موقع XRP في عالم المدفوعات.

رغم ذلك، يواجه السعر تحديات إذ يُتداول XRP حاليا قرب 2.92 دولار، بانخفاض أسبوعي يُقارب 3.1%، وسقوط بنحو 10% خلال الشهر.

ويظل أقل بحوالي 20% عن ذروته الأخيرة في يوليو، رغم ارتفاعه السنوي البالغ 390%.

تقنيا، يبدي المحللون حذرا، وسط استمرار تدفقات الخروج من قبل كبار المستثمرين، إلى جانب تشكل نمط هابط قد يدفع السعر إلى اختبار دعم عند 2.7 دولار في حال الفشل في كسر حاجز 3 دولار مجددا.

