بروفات مكثفة استعداداً لـ "الأوركسترا الحضرمية" بموسم جدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:12 مساءً - تشهد مدينة جدة، وتحديداً على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ليلة مميزة ومختلفة من ليالي موسم جدة، وهذه الليلة تحت عنوان "الأوركسترا الحضرمية"، وذلك بتاريخ 29 أغسطس 2025، حيث سيمتزج التراث الموسيقي بالفن الحضرمي العريق، وسيكون ضيف شرف هذه الليلة التاريخية الفنان فؤاد عبدالواحد، فيما سيشهد الحضور تجربة موسيقية لن تتكرر.

ونشر حساب "بنش مارك"، المنظم للحفل، وصول "الأوركسترا الحضرمية"، وجاهزيتهم لإحياء هذه الليلة، وعلّق قائلاً: "جاهزين ولّا؟ 29 أغسطس جدة - عبادي الجوهر أرينا".

كما نشر الحساب فيديو آخر للأوركسترا الحضرمية، وكتب: "وهبش وهبش، احجز مقعدك الآن لـ ليلة الأوركسترا الحضرمية، ولا تفوّت فرصة الاستمتاع بالفن الحضرمي".

ونشر الحساب أيضاً لقطات ومقاطع لأغانٍ حضرمية منوعة بصوت الفنان فؤاد عبدالواحد، وعلّق حينها: "الشعوب وثقافاتها تُبهر العالم بتنوعها، وإن جينا نتكلم عن الفن الأصيل والعريق؛ فلا بد أن تجد للفن الحضرمي حصة لا يُستهان بها، ليلة منتظرة تجمع المايسترو محمد القحوم يقود الأوركسترا الحضرمية بأجمل الأغاني الخالدة في الأذهان، وصاحب الصوت العذب الفنان فؤاد عبدالواحد، 29 أغسطس، عبادي الجوهر أرينا".

حفلات موسم جدة

وشهد موسم جدة عدداً من الحفلات المميزة، حيث شارك فيه عدد من النجوم، منهم الفنان عمرو دياب، فرقة كايروكي، وليلة التسعينات؛ التي ضمت أربعة فنانين، وهم: الفنان جواد العلي، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، وديانا حداد، كما أحيت الفنانة إليسا والفنان وائل جسار الحفل معاً. وكانت آخر الحفلات أحياها الفنان كاظم الساهر، وكانت ليلة استثنائية على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

View this post on Instagram A post shared by Benchmark (@benchmarkksa)

موسم جدة 2025

وقد أعلن موسم جدة 2025 استمرار فعالياته وتجاربه السياحية والترفيهية والرياضية على مدار العام، كاشفاً عن انطلاق فعاليات الصيف، وافتتاح عدد من المناطق الجديدة بالتزامن مع الإجازة الصيفية، بما يعزز من تنوع الموسم ويلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار والفئات، ويُجسد مكانة جدة كوجهة سياحية وترفيهية عالمية.

View this post on Instagram A post shared by Benchmark (@benchmarkksa)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»