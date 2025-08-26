ليلى علوي في ذكرى رحيل والدتها: الذكريات لا تغيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:59 مساءً - بكلماتٍ وعبارات مؤثرة، أحيت الفنانة ليلى علوي الذكرى الثامنة لرحيل والدتها، مؤكدة بأن ألم الفقد لا يزال حاضرًا رغم مرور السنوات، غير أن ما يخفف عنها هو يقينها بأن والدتها في مكانٍ أفضل لما كانت تتحلى به من إيمان عميق وأعمال خير متواصلة.

ليلى علوي: فضل والدتي سيبقى خالداً

ليلى علوي نجمة الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

أشادت ليلى علوي، عبر منشور لها على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" بوالدتها ووصفتها بالأم الصالحة التي كرَّست حياتها لتربية أبنائها على الأخلاق والمبادئ الدينية، مشيرة إلى أنها تعلمت القرآن لتعلمه لهم. وأضافت في منشورها، بأن فضل والدتها سيبقى خالدًا في حياتهم، داعية جمهورها إلى قراءة الفاتحة والترحم على والدتها وكل الأمهات، باعتبارهن المعنى الأسمى للحياة ومصدر الرحمة والعطاء.وفي سياقٍ آخر، تستعدلحضور فعاليات الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي تُقام في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر 2025، حيث سيتم تكريمها كـ "نجمة الدورة" تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، وذلك خلال احتفالية تتضمن إصدار كتاب خاص عن مشوارها الفني، وعرض مجموعة من أبرز أفلامها، إلى جانب ندوة مفتوحة لمناقشة تجربتها.

عمل سينمائي منتظر لـ ليلى علوي

يُذكر أنتجدد تعاونها مع الفنان بيومي فؤاد، في فيلم جديد يحمل اسم "ابن مين فيهم"، ويشاركهما البطولة الفنان الشاب أحمد عصام السيد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم قريبًا. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويأتي ذلك بعد نجاحات عديدة سابقة فى السينما خلال أكثر من فيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال متعدد الزيجات يعيش بلا التزامات، حتى تقتحم حياته المحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، في رحلة مليئة بالصدامات للبحث عن ابنه الغامض. وتكشف الأحداث عن جوانب إنسانية جديدة في شخصية رشدي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم العلاقات والمسؤولية.

