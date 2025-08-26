مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يبدأ فعاليات دورته الـ82 اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - يشهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ82، افتتاحًا مزدوجًا اليوم الثلاثاء 26 أغسطس، وذلك في قاعة دارسينا (قصر السينما) في الليدو، حيث يقدَّم برنامجا خاصا يضم عرضًا عالميًا أول لفيلم جديد هو Origin يتبعه عرض غير مسبوق لفيلم كلاسيكي مرمّم تم استكمال تصوير مشاهده بتقنيات الذكاء الاصطناعي وهو فيلم Queen Kelly.

العرض الأول لفيلم Origin

في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت فينيسيا يُعرض عالميًا وللمرة الأولى فيلم Origin (مدته 30 دقيقة) للمصور والمخرج والناشط البيئي الفرنسي الشهير يان آرتوس-برتران، الذي سبق أن شارك في المهرجان بأعماله Human (2015) و Woman (2019).

يُعتبر فيلم Origin النسخة الموسّعة من الفيلم القصير التمهيدي لقسم الذكاء الطبيعي (Natural Intelligence – Arsenale) ضمن فعاليات بينالي العمارة 2025، بإشراف كارلو راتّي.

وسيُتبع العرض بحوار يجمع المخرج يان آرتوس-برتران، القيّم على بينالي العمارة كارلو راتّي، والمدير الفني لبينالي السينما ألبيرتو باربيرا.

عرض الفيلم الكلاسيكي Queen Kelly

عند التاسعة مساءً، سيُعرض الفيلم الصامت الكلاسيكي Queen Kelly (1929) من إخراج إريك فون شتروهايم، بعد أن خضع لعملية ترميم شاملة اعتمادًا على مواد نادرة تم استعادتها.

كل ما تريد معرفته عن فيلم Origin

فيلم Origin، الذي يُعرض في "كورديري ديل أرسينالي"، يشكل النسخة الكاملة من الفيلم التمهيدي لقسم "الذكاء الطبيعي"، الذي يُضاف إليه قسم "الذكاء الاصطناعي" وقسم "الذكاء الجمعي". ويستعرض الفيلم تجربة تأملية في بحيرة البندقية، هذا الفضاء الفريد الواقع بين البحر واليابسة، حيث تُظهر اللقطات الجوية مشاهد استثنائية من جزر وقنوات وانعكاسات ضوئية، تجسّد تعايش الإنسان مع الطبيعة عبر قرون طويلة.

أنجز الفيلم بدعم من لجنة فينيتو السينمائية، وهو يقدم رؤية جديدة لبحيرة البندقية، ويدعو إلى النظر إليها بعيون مختلفة من أجل الحفاظ عليها وصونها للأجيال القادمة.

تصريح يان آرتوس-برتران

المصور والمخرج والناشط البيئي الفرنسي الشهير يان آرتوس-برتران علق على اختيار الفيلم للعرض في مهرجان فينيسيا قائلا: لقد سحرتني فينيسيا منذ أكثر من أربعين عامًا، حتى أنني خصصت لها كتابين في الثمانينيات – يقول يان آرتوس-برتران – وبعد سنوات، صورت بحيرة البندقية في فيلم Human، ومنذ ذلك الحين حلمت بتخصيص فيلم كامل لها.

أضاف: عندما طُلب مني إعداد فيلم قصير لبينالي العمارة، غمرتني السعادة ووافقت فورًا. كانت فرصة لصناعة عمل فني حساس، حيث تحتضن الموسيقى جمال البحيرة. ثم طلبت مني بينالي البندقية إعداد نسخة مطوّلة، وسعدت بالعودة مجددًا. وهناك التقيت بجيوفاني بيليغريني، طيار الطائرات المسيّرة الشغوف، وتمكّنا معًا من التقاط صور فريدة. خلال عاصفة في البحيرة، عشنا لحظة نادرة وكأن الزمن توقف. بفضل الطائرات المسيّرة، استطعت أن أُظهر وجهًا مختلفًا لفينيسيا: بعيدًا عن الصور السياحية التقليدية، أكثر غموضًا ووحشية. أردت أن أروي قصة أصولها: ذكاء الإنسان في مواجهة بيئة معادية. هذا الفيلم هو تحيتي للبحيرة وللرجال والنساء الذين شيّدوا فينيسيا».

نبذة عن يان آرتوس-برتران

يان آرتوس-برتران مصور وصانع أفلام وناشط بيئي، يكرّس أعماله لفكرة "الإيكولوجيا الإنسانية"، مستلهمًا من حبه للحياة والمناظر الطبيعية وسكان الكوكب.

هو مؤلف الكتاب الأشهر الأرض من السماء (La Terre vue du ciel)، الذي وثّق أجمل مناظر العالم بهدف "الشهادة على جمال الأرض والسعي لحمايتها". وقد عرضت أعماله في معارض مفتوحة للعامة في دول عديدة.

عام 2005 أسّس مؤسسة GoodPlanet، المعترف بها كمؤسسة ذات نفع عام، والتي تهدف إلى نشر الوعي البيئي والاجتماعي وتعزيز المبادرات نحو عالم أكثر استدامة. شعاره الدائم: «الفعل يجلب السعادة».

بين 2009 و2013، أنجز مشروعي 6 مليارات آخر ثم 7 مليارات آخر، اللذين جمعا شهادات أكثر من 6000 شخص من 84 دولة لتقديم صورة إنسانية شاملة للعالم. ومن هذه المبادرات وُلد فيلما Human (2015) و Woman (2019)، اللذان قُدّما في مهرجان فينيسيا.

عام 2009، أخرج فيلم Home، وهو رحلة بصرية جوية توثق العلاقة بين الإنسان وكوكب الأرض، وكان أول فيلم يُعرض بالتزامن في 181 دولة وعبر جميع المنصات في اليوم نفسه، 5 يونيو، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وبعد 15 عامًا، تجاوز عدد مشاهديه 800 مليون.

ومن خلال شركته Hope Production (غير الربحية، تأسست عام 2011)، واصل إنتاج وإخراج أفلام وثائقية عدة عن قضايا البيئة، منها Legacy, notre héritage وأحدثها Nature, pour une réconciliation.

