كيف ظهر ناصر القصبي على بوستر مسلسل فبراير الأسود؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:59 مساءً - كشفت الشركة المنتجة خلال الساعات الماضية عن البوستر الترويجي لمسلسل "فبراير الأسود" الذي يقوم ببطولته الفنان ناصر القصبي، بعد فترة غياب عن الدراما اقتربت من العامين، وذلك منذ الجزء الأخير لمسلسل "طاش ما طاش" والذي حمل اسم "طاش العودة"، في مارس 2023.

بوستر جديد لـ "فبراير الأسود"

سيطلعلى جمهوره من خلال هذا العمل بتجربة درامية مختلفة، تحمل جرعة من الإثارة والتشويق، وظهر على البوستر المنفرد الذي تم طرحه بإطلالتين مختلفين مما أثار تكهنات محبيه حول تقديمه لشخصيتين مختلفتين خلال أحداث العمل.

ظهر ناصر القصبي على البوستر وهو يرتدي عباءة خليجية فخمة وعقال، وفي النصف الثاني من الصورة ظهر على هيئة رجل بسيط يرتدي جلباب أزرق ويضع على رأسه طاقية بيضاء بسيطة وشال على الكتف.

تفاصيل فبراير الأسود

تم تصويره بالكامل في مدينة الرياض، ويُشارك في بطولته إلى جانب، كل من حبيب الحبيب، بشير الغنيم، سناء اليونس، خالد الفراج، يزيد المجيول ولولو التميمي وغيرهم، والعمل تأليف ناصر العزاز، وإخراج عمرو صلاح.

العمل ستدور أحداثه خلال 10 حلقات فقط، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو التشويقي وإعلان موعد عرضه عبر منصة شاهد خلال الفترة المقبلة.

وعن الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول تشابه مسلسل ناصر القصبي مع الفيلم الذي قدمه الفنان خالد صالح بنفس الاسم عام 2013، أكد المركز الإعلامي للشركة المنتجة، أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث تدور أحداث العمل على هامش أزمة البورصة في السعودية عام 2006.

على جانبٍ آخر، يستعد ناصر القصبي للمشاركة في عرض مسرحي جديد خلال الفترة القادمة، وسيتم عرضها ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض 2025، المُفترض انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "X"، صورة تجمعه بالفنان ناصر القصبي، وعلق عليها بقوله: "مسرحية مهمة قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي"، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل المسرحية خلال الفترة القادمة.

مسرحيه مهمه قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي 🇸🇦🔥❤️ pic.twitter.com/u475O6jG0t — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 9, 2025

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)

