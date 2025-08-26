أحمد النجار يكشف عن بوستر مسلسل "خارج عن المألوف" وهذا ما قاله عن العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:59 مساءً - كشف الفنان أحمد النجار عن بوستر مسلسل "خارج عن المألوف"، والذي سيُعرض على منصة starz on، وكان هذا العمل قد تم تصويره قبل 3 أعوام، وشارك فيه نخبة من نجوم الفن الدرامي الخليجي.

وعلّق أحمد النجار وكتب: "تابعوا مسلسل "خارج عن المألوف" على starz on، حين تصبح الحقيقة أغرب من الخيال، وحين تتكلم الشخصيات بلغة لا تشبه أحداً، يبدأ مسلسل لا يشبه أي مسلسل، "خارج عن المألوف"، دراما تتحدى القوالب، وتكسر التوقعات، كل حلقة قصة، وكل قصة اختبار للمنطق والمشاعر، هذا العمل صُوّر قبل 3 سنوات، تعبنا واجتهدنا، وأتمنى أن يحوز على إعجابكم، وتهمني آراؤكم".

وتفاعل معه جمهوره، وتوقعوا أن يكون العمل جميلاً، وكما اعتادوا من أحمد النجار بتقديم مسلسلات وأعمال ذات طابع خاص، كما تمنوا له التوفيق.

أبطال مسلسل "خارج عن المألوف"

وتدور أحداث مسلسل "خارج عن المألوف" في إطار إجتماعي رومانسي؛ حول "روح"، التي تُخفي معاناتها من إضطراب نفسي عن الجميع، لكن حياتها تنقلب رأساً على عقب؛ حين تقع في حب شاب يُدعى "فريد"، وتتوالى الأحداث والقصص بالعمل. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالعزيز الطوالة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عيسى الحساوي، ومن إنتاج ناصر البلوشي، ومن بطولة الفنانة صمود المؤمن، رندا حجاج، طيف، إيمان فيصل، أحمد السلمان، أحمد النجار، فهد باسم.

أبرز 6 أعمال عرضت للفنان أحمد النجار

قدّم الفنان أحمد النجار 6 أعمال بارزة، تنوعت بين المسرح والتلفزيون، حيث شارك في 3 مسرحيات مميزة، هي: مسرحية "زرقون والمصباح السحري": تجربة خيالية تمزج الأسطورة بالمؤثرات البصرية، وهي من تأليف وإخراج نجف جمال، وبطولة كلٍّ من الفنانة هيفاء عادل، محمد الرشيد، لولوة الملا، عبدالله بهمن، أحمد النجار، محمد الكاظمي، مريم شعيب، بالإضافة إلى آخرين.

مسرحية "بينوكيو": بطولة سحر حسين، خالد بن حسين، ليالي دهراب، غرور صفر، أحمد بن حسين، طلال باسم، شملان العميري، عبدالله الخضر، عبدالعزيز العنزي، أحمد النجار، عبدالرحمن الخراز، عبدالله وليد، جاسم ذياب. الكاتب جاسم الجلاهمة، إدارة عذاري العواد، إخراج يوسف البغلي.

مسرحية "عرس الجن": قُدمت في المملكة العربية السعودية، وتحديداً الدمام، من إخراج محمد جمال الشطي، وبطولة الفنان عبدالرحمن العقل، أحمد الفرج، هبة الدري، حسين المهدي، عبدالمحسن العمر، يوسف الحشاش، محمد الكاظمي، جنى الفيلكاوي، أحمد النجار.

أما آخر 3 أعمال درامية عُرضت للفنان أحمد النجار، فكانت: مسلسل "باب السين": جاء بإطار كوميدي اجتماعي، يناقش قضايا مهمة، ويعالجها بدراما شيقة. تدور أحداثه حول عائلة تبدأ جميع أسماء أفرادها بحرف "السين"، وتحدث بينهم العديد من المواقف الطريفة في حياتهم اليومية، وأثناء سعيهم لحل مشكلاتهم الخاصة والمشتركة، وهو من تأليف مريم نصير ومريم القلاف، ومن إخراج نهلة الفهد، ومن بطولة الفنان عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار، نجلاء العبدالله، وزينب كرم.

مسلسل "في مثل هذا اليوم": دارت أحداثه في إطار من الدراما، حيث تظن "هدى" أنها تعيش حياة هادئة سعيدة مع أولادها، ولكن ظهور شخص في حياتها يؤثر عليها، ويقلب كل الموازين رأساً على عقب، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان، ومن بطولة الفنانة هبة الدري، يعقوب عبدالله، عبدالله بهمن، فهد باسم، روان مهدي، صمود المؤمن.

مسلسل "من كثر حبي لك": دارت أحداثه داخل أروقة عمارة سكنية، تنشأ علاقات حب ومودة، وزيجات، وحالات طلاق، وعلى النقيض تماماً؛ تقع مشاكل عائلية وجرائم قتل وسرقة. فبعد طلاق "إيمان" تضطر للإقامة مع شقيقتها "نوف"، التي تجد في الانفصال عن "محمد" ملاذاً من ديونه واستهتاره الدائم بحياتهما وابنتهما، وتتقرب من "فيصل"؛ أملاً في العثور على الحب والأمان الذي فقدته. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نور البدري، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، حمد العماني، فاطمة الطباخ، شوق الهادي، نور الشيخ، خالد الشاعر، أحمد النجار.

