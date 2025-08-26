الموقف في مدينة الفاشر ليس وردياً .. إنها الحرب .. كرٌ وفر .. ستبقي الفاشر علامة مذهلة في تاريخ الحروب .. مدينة لاتزال صامدة لمدة ثلاث سنوات .. تكسّرت علي حدودها المادية والمعنوية كل هجمات مليشيات وعصابات التمرد .. ماهو التعريف الحقيقي لهزيمة أي مليشيا في العالم إن عجزت ولمدة عامين كاملين عن كسر عزيمة ومضاء أهل الفاشر .. مليشيا التمرد فقدت الالاف من جنودها وقادتها علي أسوار شنب الأسد ..
■ منذ أيام لجأت عصابات التمرد إلي تكتيك جديد في الهجوم علي المدينة .. جنود المليشيا يتسللون إلي داخل المدينة علي أرجلهم .. وتستعين المليشيا حالياً بمرتزقة من أوكرانيا إضافة أعداد كبيرة من مجرمي دول الشتات ..
■ الفاشر تعيش أياماً عصيبة وستخرج منها بإذن الله منتصرة ..الفاشر قال كلمتها لله .. ثم للتاريخ .. ومن حق الفاشر علي الشعب السوداني أن تكون حاضرة في وجدان الناس ..
■ لاتتأخروا عن الفاشر بدعواتكم ..
■ نصرٌ من الله وفتح قريب
كانت هذه تفاصيل خبر الموقف في مدينة الفاشر ليس وردياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.