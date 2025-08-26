الإسباني المخضرم لوكاس فاسكيس إلى باير ليفركوزن الألماني

الرياص - اسماء السيد - برلين : انضم ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني السابق لوكاس فاسكيس إلى باير ليفركوزن بصفقة انتقال حر، كما أعلن بطل الدوري الألماني لكرة القدم الموسم قبل الماضي الثلاثاء.

وكان فاسكيس أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وخضع فاسكيس (34 عاما) للفحص الطبي الروتيني في مدريد وسيكون متاحا للدفاع عن ألوان ليفركوزن في مباراته المقبلة ضد فيردر بريمن السبت المقبل ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي.

وقال فاسكيس في بيان بأنه "يتطلع قدما لمواصلة مسيرته في باير ليفركوزن".

أما المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس فقال "مع انضمام لوكاس فاكسيس إلى صفوف فريقنا، فإننا نكسب لاعبا يملك خبرة كبيرة لأنه فاز بجميع الألقاب في صفوف ريال مدريد في السنوات العشر الأخيرة"، مشيرا إلى أن الوافد الجديد "سيكون أحد أعمدة"الفريق.

وكان ليفركوزن يبحث عن ظهير أيمن للحلول بدلا من الهولندي جيريمي فريمبونغ المنضم إلى ليفربول الإنكليزي.

وبخلاف فترة وجيزة مع إسبانيول، أمضى فاسكيس مسيرته بالكامل في صفوف ريال مدريد حيث فاز بالعديد من الألقاب في مختلف المسابقات بينها 4 ألقاب في الدوري الإسباني.

وشهد باير ليفركوزن عملية تجديد كبيرة لصفوفه بعد رحيل العديد من نجوم الصف الأول عنه في نهاية الموسم وأبرزهم فلوريان فيرتس إلى ليفربول وجوناثان تاه إلى بايرن ميونيخ والسويسري غرانيت تشاكا إلى سندرلاند الإنكليزي. كما رحل مدريه الإسباني شابي ألونسو وتم الاستعانة بخدمات الهولندي إريك تن هاغ بدلا منه.